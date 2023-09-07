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Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly, "Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum." dedi.

Eric Bailly, Beşiktaş Kulübünün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

"Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş'a geldim ve İstanbul'dayım." diyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı. Didier Drogba, Kolo Toure, Yaya Toure ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi." diye konuştu.

- "Zaha beni Galatasaray'a getirmek istiyordu"

Burkina Faso'daki bir turnuvada Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcilerinin kendisini izlediğini ve futbol kariyerinin bu turnuvayla başladığını aktaran savunma oyuncusu, Beşiktaş'a gelmeden önce Galatasaray'a gittiğini bildiği Zaha ile konuştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"O da beni Galatasaray'a getirmek istiyordu. Şenol Güneş'le Trabzonspor'da beraber çalışan Zokora'yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş'le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. Manchester United'da daha önce beraber oynadığım Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak. Ligin önemi büyük. Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde."

- "Bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın?"

Yeni takım arkadaşı Masuaku ile iyi bir iletişiminin olduğunu, Aboubakar'ı bildiğini, başka oyuncularla da iletişim kurduğunu kaydeden Bailly, "Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 30 numarayı seçtim çünkü Espanyol'da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim." diye konuştu.

Beşiktaş'a deneyimlerini taşıyabileceğini, takım arkadaşları ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabileceklerini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı. (AA)