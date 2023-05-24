Sevilen dizi "Ben Bu Cihana Sığmazam", başarılı oyuncular Eren Vurdem ve Aslı Melisa Uzun'un ayrılıklarıyla gündemde! ATV ekranlarında Salı akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, yeni sezon öncesi iki önemli karakterinin veda etmesiyle hayranlarını üzecek gibi görünüyor. İşte bu ayrılığın detayları ve etkileri...

Ayrılık Haberleri Gündemde!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Eren Vurdem gibi isimlerin paylaştığı "Ben Bu Cihana Sığmazam", ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezon finaline doğru iki önemli karakter diziden ayrılıyor.

Yeni Sezon Duyurusu Bekleniyor

Güzel Adamlar Medya imzalı dizi, yeni sezon duyurusu yapmadan iki önemli ayrılıkla karşı karşıya. Bu ayrılıkların yeni sezon öncesi dizinin kadrosunda ne tür değişikliklere yol açacağı merakla bekleniyor.

Azamet ve Melike'nin Hikayesi

Dizinin 32. bölümünde Orhan'ın ölümü, Azamet ve Melike'yi zor duruma düşürüyor. Bu durum karı koca karakterlerin hayatlarıyla ilgili geri dönüşü olmayan kararlar almasına sebep oluyor ve Azamet ile Melike, "Ben Bu Cihana Sığmazam" kadrosundan ayrılıyor.

Salı Akşamlarının Sevilen Dizisi

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan "Ben Bu Cihana Sığmazam", izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Bu ayrılığın, dizi izleyicilerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Yenigün Haber Merkezi