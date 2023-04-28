EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eylül 1958 doğumlu Eren Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) başkanı olarak görev almaktadır. Eşi Fatih Özmen ise aynı şirkertin CEO'sudur. Eren Özmen'in liderliğini yaptığı Sierra Nevada Corporation Amerika'nın en iyi şirketlerinden biri olarak geçmektedir.

.1980'lerin başında, Eren Özmen ABD'de yüksek öğrenim sürdürmek için Türkiye'den ABD'ye geldi. O sınırlı İngilizce becerisi ve yetersiz para ile ABD'ye geldi. Özmen, 1985 yılında Nevada, Reno Üniversitesi'nden (UNR) İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans derecesini aldı ve kısa bir süre sonra, 1988 yılında Sierra Nevada Corporation'a katıldı. Eren Özmen ve kocası Fatih Özmen 1994 yılında Sierra Nevada Corporation şirketini satın aldı..

FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve sahibidir.

.Sierra Nevada Corporation'ın yegâne sahibi olarak Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birini işletmektedir. Şirket Sparks, Nevada merkezlidir..

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