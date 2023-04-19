CHP temsilcileri, Ereğli'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlayacak olan il statüsüne kavuşacağını duyurdu. Bölgedeki vatandaşlar, bu gelişmeyi büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı. İl olma sürecinin, Ereğli'nin altyapı, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha fazla yatırım almasını sağlayacağı düşünülüyor.

Mitingin ardından CHP İl Başkanı ve milletvekili adayları, seçim ofisini ziyaret etti. Burada yapılan açıklamada, Ereğli'nin il olma sürecinin hızlandırılacağı ve bölgenin kalkınmasına yönelik projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

Ereğli'nin il olmasıyla birlikte, bölgedeki istihdam olanaklarının artması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve ulaşım yatırımlarının hızlanması bekleniyor. CHP'nin bu vaadi, Ereğli halkı arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

YENİGÜN HABER MERKEZİ