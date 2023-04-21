'Asıl müjdeyi komünistler verecek'

Erdoğan’ın doğalgazda verdiği müjdeyi değerlendiren TKP Merkez Komite (MK) Üyesi Savaş Sarı, “Ülkemizde tüm değerleri üreten ve tüm kaynakların asıl sahibi olan emekçi halkımız sadaka değil hakkını istiyor. Halkın kullandığı enerjinin bedelsiz hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Sarı, bugüne kadar bütün “müjde”lerin yurttaşlara yansımasının genelde yeni zamlar anlamına geldiğini, bu nedenle Karadeniz gazının da dağıtım şirketlerine ve enerji tekellerine kâr sağlamaktan öteye bir katkısının olmayacağını vurguladı. Karadeniz doğalgazının gerçek bir müjdeye dönüşmesi ve buradaki gazın ülkenin kalkınmasına yarayabilmesi için enerji sektöründe piyasa ilişkilerinin ortadan kaldırılmasının ve bu alanda kapsamlı bir devletleştirme yapılmasının gerektiğini belirten Sarı, “Geçtiğimiz aylarda yayımladığımız Enerji Çözüm Belgesi’nde de vurguladığımız gibi, enerji başta olmak üzere ekonomide kapsamlı bir devletleştirme hamlesi ile halkın sırtından para kazanan şirketleri aradan çıkarmayı hedefliyoruz. Halkımıza asıl müjdeyi komünistler verecek” dedi.

Üstelik doğalgaz patronlarının kârlarının garanti edilmesi için faturalara bugüne kadar yapılan zamların yetmediği, üstüne hükümet BOTAŞ üzerinden sübvansiyon yaparak gaz şirketlerinin kârlarının garanti edildiğinin altını çizen Sarı, enerjiden faydalanma hakkının tüm yurttaşlara eşit ve bedelsiz sağlanması için ise tek çıkar yolun tüm kaynakların şirketlerin elinden alınarak kâr amaçlı değil toplumsal fayda amaçlı kullanılmasını önceleyen, planlama odaklı bir kamu işletmeciliği olduğunu söyledi.

TKP MK üyesi Savaş Sarı açıklamasına şöyle devam etti:

“Gazın çıkartılması sadece kaynağın sisteme verilmesi değil bunun için teknoloji geliştirilmesi, insan kaynağı yetiştirilmesi ve yapım kabiliyetlerinin iyileştirilmesi lazım. Bu alanlarda ilerleme sağlanmadığı gibi ilgili tüm işlerin hepsi yabancı enerji şirketlerine ihale ediliyor. Ayrıca ülkemizin sahip olduğu doğalgaz kaynağının bu ay Meclis’te kabul edilen düzenlemeler ile doğa gazda daha da serbestleştirilen piyasa koşullarında satılması için dağıtım şirketlerine verileceğini biliyoruz.

Oysa, bulunan kaynak halkın refahını artıracak şekilde yönetilebilir ve halka sunulabilir. Bunun için gerekli altyapı, insan kaynağı ve teknolojiye sahip olunmasına rağmen ülkemizde bir yönetim sorunu var. İktidar bu kaynağı şirketleri nemalandırmadan halka sunmak istemez. Bu yüzden AKP ve hatta enerji sektöründe devletleştirmeyi öngörmeyen düzen partileri, bu kaynağı toplumsal refahı değil şirketlerin kârını artıracak şekilde kullanacaktır. Örneğin, tören düzenlenen Sakarya gaz sahasına yakın konumdaki Akçakoca gaz sahasının yarısı özel şirketlere aittir. Gaz sahaları özel şirketlere satılabilmektedir ve son düzenlemelerle yerli ve yabancı şirketlerin doğa gaz piyasasında daha fazla rol alması amaçlanmaktadır.

TÜPRAŞ örneğinde görüldüğü gibi enerjide özelleştirmeler neticesinde tekeller oluşabilmektedir. Yüksek tekel kârları belli holdinglerin cebine transfer edilmektedir. Bugün TKP dışında hiçbir partinin enerjide ve ekonomide kapsamlı bir devletleştirme hedeflemediği görülüyor. Dolayısıyla, sermayeyi temsil eden ve öyle ya da böyle piyasa ilişkilerini muhafaza eden hangi parti iktidarda olursa olsun BOTAŞ, TPAO gibi enerji KİT’leri hep özelleştirme kapsamında olacaktır. Bu alanlarda dikey bütünleşik yapı tesis edilmeli, kamu işletmeciliği sürdürülmeli ve genişletilmelidir.

Son olarak, enerjiden faydalanmak tıpkı sağlık, eğitim, barınma gibi temel bir insan hakkıdır. Konutlarda elektriğin, suyun ve doğalgazın ücretsiz olması, tek bir yurttaşın bile karanlıkta ve soğukta kalmayacağı bir ülke için halkımızı TKP'ye oy vermeye çağırıyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ