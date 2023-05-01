Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yurt dışına giden doktorların Türkiye'ye dönmeleri konusunda yaptığı çağrı sonrasında, kamu spotu yayınlandı. Erdoğan, spotunda doktorları yuvalarına, ülkelerine dönmeye davet etti ve bilimsel çalışmaları için gerekli tüm imkanların devlet tarafından sağlanacağını söyledi.

Bu çağrı, Erdoğan'ın daha önce 2022 yılında ağır çalışma koşullarını iyileştirme talebinde bulunan doktorlara yönelik yaptığı açıklamalardan sonra geldi. Erdoğan, o dönemde doktorların az para aldıkları için ayrıldıklarını söyleyerek "varsın gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kamu spotunda Erdoğan, ülkenin birçok cevherinin imkansızlıklar nedeniyle kaybedildiğini ancak artık buna son verme zamanının geldiğini söyledi. 2018 yılında hayata geçirilen "Eve Dönüş Projeleri" kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanının Türkiye'ye geri kazandırıldığını belirtti.

Erdoğan'ın doktorlara yaptığı çağrının ardından yayınlanan bu kamu spotu, yurt dışında çalışan doktorların Türkiye'ye dönüşü konusunda nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.