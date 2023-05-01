Erdoğan, seçimlerin ardından yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek bir haberi milletle paylaşacaklarını belirtti. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını dikkate alarak bir düzenleme yapacaklarını da sözlerine ekledi. Bu düzenlemeyle birlikte, memurların enflasyona ezdirilmemesi sözüne yine uyacaklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, deprem sonrası özellikle büyükşehirlerde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti. Bu hazırlıkların TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek memur ve ücretli kesimin refah kaybının önüne geçerek meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Konuşmasında depremlerle ilgili de değinen Erdoğan, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduklarını belirtti ve seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları takip ettiklerini ifade etti.

Erdoğan, Merkez Bankası döviz rezervlerinin şu anda 122 milyar dolar olduğunu açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun 350 milyar dolar vaadini eleştirerek, "Bugün ülkeye utanmadan 300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar o günlerde IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu" dedi.

Erdoğan, konuşmasında ayrıca, devleti, kurumlarını özellikle suçlayarak milleti kışkırtanlarla ilgili eleştirilerde de bulundu. İnsanların canı yanarken, felaketler yaşanırken böyle davranmanın yanlış olduğunu ifade etti.

Memur-Sen camiasının Haktan yana bir tavır sergilediğini belirten Erdoğan, Memur-Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarla gurur duyduklarını söyledi. Konuşmasının sonunda, "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız" diyerek konuşmasını tamamladı.