Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum." dedi.

"Bu anlamlı günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbime bana sizler gibi genç, dinamik, yürekli, gözleri ışıl ışıl, vatan millet kokan yol arkadaşları verdiği için ham ediyorum. Eskinin köhne düzenini değiştirerek, modern Türkiye'yi inşa etmenin alt yapısını oluşturduk. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine müsaade etmeyin. Çeşitli mecralardan kasıtlı olarak yayılan umutsuzluk dalgalarına asla prim vermeyin. Geçmişte millete hayrı dokunmamış kişilerin, sizleri kendi dipsiz karanlıklarına karşı uyanık olun. Bunlar koltuklarını korumaktan başka hiçbir gayesi olmayan kifayetsiz muhterislerdir. Ziya Paşa'nın 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' beyiti var. Biz gençlerimize güvendik, her alanda yollarını açmanın gayreti içinde olduk.Birileri gibi lafta bırakmadık. Seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indirdik. Bunlar niye yapmadı? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' dediler. Gençlerimize güvendik, inandık. İnandığımız için de onlarlar yolları yürüdük yürüyoruz da. 28. dönemde Meclis'te giren en genç 5 vekilden 4'ünün bizden olması bunun ispatı. Meclis'te 30 yaş altı en çok vekil olan yaş ortalaması en düşük olan parti biziz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için, "Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. Gençlerimizin sandıkta bunun hesabını soracağına inanıyorum." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ