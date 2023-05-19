Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN International'den Becky Anderson'a yaklaşan 2. tur seçimleri öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RAKİBİMİZ 15 KERE YENİLDİ

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimine ve 2. tur hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Rakibimiz bize karşı 15 kere seçime katıldı ve hep yenildi. 2. turda milletimizin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden sonuna kadar eminim. Ve bizi yüzüstü bırakmayacağını düşünüyorum.'' dedi.

TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN DENEYİMDİR

28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu, Türk demokrasisi için yeni bir deneyimdir. Halkımın önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimlerde güçlü bir demokrasi için sahneye çıkacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

SİNAN OĞAN SORUSUNA TEK CÜMLELİK CEVAP

Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan özel röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda önemi soruldu. Erdoğan bu soruya ''Ben bu şekilde müzakere etmeyi sevmiyorum'' cevabını verdi.