Hukukçu Çalıkuşu, “Deprem bölgesi açık bir suç mahalli” vurgusu yaparak, “bu bölgede depreme dayanıklı kentler inşa edilmediğini, alt yapı güvenliğinin sağlanmamış, bu yönde yasal ve teknik gerekliliğin yerine getirilmemiş olduğunu ispat etmektedir” dedi.

YARGILAMA SÜRECİ ACİLEN BAŞLAMALI

Çalıkuşu, “Hem deprem öncesi hem deprem sonrasında işlenen çok fazla ve çeşitte suç var. Elbette bu suçların da çok sayıda failleri bulunuyor” diyerek kamu vicdanını tatmin edecek bir yargılama sürecinin acilen başlaması gerektiğini savundu.

OHAL bölgesinde özel yetkili mahkemelerin kurulmasınını öneren Çalıkuşu, “Deprem bölgesinde yaşanan bu felaketin deprem öncesi ve sonrasında olmak üzere ayrı ayrı her bir sorumlusunu, işledikleri suçlarını, cezalarını ve tazminat yükümlülüklerini saptamak ve yargılamak üzere ÖZEL YETKİLİ İHTİSAS MAHKEMELERİ’nin kurulması gereklidir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BU MAHKEMELERİ KURABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Çalıkuşu, “Cumhurbaşkanı OHAL yetkisini kullanarak özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulması yolunda karar verebilir ve vermelidir” diye konuştu.

Çalıkuşu’nun açıklamaları şu şekilde,

“Deprem bölgesi açık bir suç mahalli. Gözümüzün önündeki enkaz kentler bize, deprem bölgesi olduğu çok iyi bilinen bu bölgede depreme dayanıklı kentler inşa edilmediğini, alt yapı güvenliğinin sağlanmamış, bu yönde yasal ve teknik gerekliliğin yerine getirilmemiş olduğunu ispat etmektedir. Keza deprem sonrasında yaşanan yoksunluk, beceriksizlik ve yetersizliğe dayalı olarak deprem bölgesinde olması gereken organize ve sistemli kurtarma, barınma ve her türlü ihtiyacın teminine yönelik devletin yükümlülüğü layıkı ile yerine getirilmemiştir.

Hem deprem öncesi hem deprem sonrasında işlenen çok fazla ve çeşitte suçlar var. Elbette bu suçların da çok sayıda failleri bulunuyor. Çok hızlı, çok yoğun ve bir o kadar da kamu vicdanını, adalet duygusunu tatmin edecek yargılama sürecine ihtiyaç var.

Depremzedelerin en temel hak olan yaşam haklarının yeterince güvenceye alınmamış olmasına bağlı olarak, hem cezai hem de her türlü tazminata yönelik yargı kararlarının adil bir yargılama süreci ile hızlıca sonuçlandırılması gerekir. Bu felaketin tek sorumlusu sadece müteahhitler değildir.

Önerim, deprem bölgesinde yaşanan bu felaketin deprem öncesi ve sonrasında olmak üzere ayrı ayrı her bir sorumlusunu, işledikleri suçlarını, cezalarını ve tazminat yükümlülüklerini saptamak ve yargılamak üzere ÖZEL YETKİLİ İHTİSAS MAHKEMELERİ nin kurulmasıdır.

Cumhurbaşkanı OHAL yetkisini kullanarak özel yetkili ihtisas mahkemeleri kurulması yolunda karar verebilir ve vermelidir. Bu felaketin tüm sorumluları bulup, adil yargılama ile eksiksiz hak teslimini yapmak yitirdiğimiz her bir canımıza, geride kalan yaralı, acılı insanlarımıza borcumuzdur. Yalana, algıya, sorumluların yargı eliyle saklanması ve korunmasına izin verilmemelidir.”