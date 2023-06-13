Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, seçimlerde milletin teveccühüyle galip gelmesinin ardından ilk ziyaretlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı gün Bakü'ye gerçekleştirmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

Azerbaycan'da kendi evlerinde olduklarını ifade eden Erdoğan, Aliyev'in konuşmasında, kabinelerin karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde özetlediğini ifade etti.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi alanlarda neler yaptığımızı baş başa yaptığımız görüşmede de etraflıca ele aldık. Onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke. İki devlet, tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bulunmaları dünyaya, ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugünde mi yaptık? Hayır. Başbakanlığımızdan bu yana cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli yaşadık, yaşıyoruz. Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Azerbaycanlılara gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.

"Bunda da taviz yok"

Erdoğan, "Şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Yasal bir düzenlemenin gereğini İlham kardeşim ifade ettiler. Türkiye-Azerbaycan arasında bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli alanlardan bir tanesinin de enerji olduğunu, yıllardır bu alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmanın detaylarını ilgili bakanların aralarında ayrıca görüştüklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu konuda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda, Avrupa, özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda çok telaşlı. Bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün bunların yanında savunma sanayisinde atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Savunma sanayisinde atılacak adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.

Çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan, tarım, hayvancılık alanlarında, müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımız. Bunun yanında yine ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Şuşa Beyannamesi'nin içeriğinde neler varsa, bunları bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok."