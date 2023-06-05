Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesaplarından Tekvando Milli Takımını tebrik etti. Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3’ü altın 6 madalya ile tarih yazan millî sporcularımızı tebrik ediyorum.

Dünya Şampiyonu Kadın Tekvando Millî Takımımıza ve 3’üncü olan Erkek Tekvando Millî Takımımıza bizlere yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir gurur yaşatan Kadın Milli Takımımızı ve dünya üçüncüsü olan Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum."

YENİGÜN HABER MERKEZİ