MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Malatyalıların ramazan ayını, gelecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu yıl ramazan ayını Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde yaşanan depremler sebebiyle buruk geçirdiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimiz de kafamız da hep burayla, buradaki insanlarımızla. Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız." diye konuştu.

- "Malatya'dan yükselecek 'Allah razı olsun' sözü dünyalara bedeldir"

Erdoğan, yıkılan evlerin yerine daha güvenli ve modernlerini yapacaklarını, iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Şehirleri en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız çünkü bu millete hizmet etmek şereflerin en büyüğü. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel duramaz. Ahdine ve sevdasına sahip çıkan Malatya, bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Battal Gazi'lerin, Sadrettin Konevi'lerin, Niyazi Mısri'lerin şehri Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın zor, dar, kara günde bir olanların, birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin şehri olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Malatya, 'sevdiğin yar Malatya'ya değmeli' diyen gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir. Ne diyor şair? 'Bey Dağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yar olur.' Evet. Bu Malatya, ipini, Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Hay maşallah. Siz bu işi bitirdiniz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Malatya'ya da zaten bu yakışır."

Bir vatandaşın açtığı, üzerinde "Aşkım yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar, bilemezsin sen Kemal, sevdalılar beni anlar." pankartını okuyan Erdoğan, "İşte gençler bu işi biliyor. Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, 14 Mayıs'ta da hep birlikte kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini dile getirdi.

- "872 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı"

Milletlerin tarihlerinde kimi acı kimi tatlı ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiselerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

" Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır."