Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Sultangazi'deki mitinginde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sultangazi'yi çok seviyoruz. Pazar günü daha çok seveceğiz. Pazar'a hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıkları patlatmaya yürüyor muyuz? Şu anda alanda 50 bin kişi var dediler. Ben Sultangazi'ye ne zaman geldiysem hep böyle gördüm. Burada bir başka heyecan, coşku var. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin devamını görüyorum. Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Zulüm 1453'te başladı diyenlere cevabını vermiştir.

Seçim günü yaklaştıkça karşımızdaki koalisyon masasının nasıl bir intikam duygusu ile hareket ettiği daha iyi anlaşılıyor. Eskiden kendi partilerinden aday yapıp karşımıza çıkardıkları isme yapmadıklarını bırakmadılar. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış döndüren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güçtür. Sanmayın ki bu güç Kılıçdaroğlu'dur. Partisini yenilgiden yenilgiye koşturan bir masadır. Bay bay Kemal seni görünce çöp çukur susuzluğu anlıyoruz. Şimdi ne diyor bakın, Selo'yu kurtaracak. Bunun bir Selo'su var. Selo'yu kurtarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz, diyor. Bu teröristler ile beraber yürüyor bay bay Kemal. Kimlerle 'haydi' diyor, Kandil'in teröristleri ile haydi diyor. Bir yanlışa adım atmayın. Selo Kürt kardeşlerimi sokağa döktü ve 51 kürt kardeşimiz öldürüldü. Şimdi onu ben kurtarırım diyor. Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalar.

"KARARI BATI DEĞİL, MİLLETİM VERİR"

14 Mayıs, Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bay bay Kemal'i chp'ye genel başkan sonra karşımıza cumhurbaşkanı adayı olarak çıkaranların amacı ayan beyan ortada. Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bunu da parçalamaz mı? Bazıları bizden yana olmazsa bunların hışmından kurtulabileceğini mi sanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen kendileri gibi yaşamayanları aynı çuvala doldurup üzerlerinden silindir gibi geçmeye kararlılar. Türkiye Yüzyılı'nın önünü kesmek için onları öne sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarında Erdoğan gitmeli, diyor. Yav size ne! Bu dergilerin kapağına bunları nasıl yazıyorsunuz. Bunun kararını siz değil benim milletim verir ey batı.

"BEN 20 YILDIR BUNLARLA GÖRÜŞÜYORUM"

Şimdi bay bay kemal Rusya'ya da sataşmaya başladı. Seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan utan. Biz de desek ki Amerika, İngiltere, Almanya yönlendiriyor desem ne diyeceksin. Ben bunların ruhlarını okudum. 20 senedir ben bunlarla görüşüyorum, sen bunları nereden tanırsın. Bunlarda yalan bol. Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Senin gibi yalancıya para vermezler. Cinsini cibiliyetini biliyorlar.