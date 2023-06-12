Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kıbrıs'ta) Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege Denizi, barış denizi olarak dünyaya mesajını versin." dedi.