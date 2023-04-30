Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar" vaadi üzerinden tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile işbirliği içinde olduğunu iddia etti. Erdoğan, Ankara mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul, İzmir ve Ankara belediyelerinde CHP'nin başarısız olduğunu ve sadece çöp, çukur, çamur ile anıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile işbirliği içinde olduğunu ve Kandil'den talimat aldığını öne sürdü.

Erdoğan, Türkiye'nin eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında büyük başarılar elde ettiğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı hayal ediyoruz. Onlar, siyaseti parçalı, ekonomisi kırılgan, demokrasisi zayıf, dünyada horlanan eski Türkiye hayali kuruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde yapılan yatırımlara değinerek, AK Parti'nin bu şehirlerde önemli hizmetler sunduğunu vurguladı. Ayrıca, şehir hastanelerine Avrupa'dan hastaların geldiğini ve bu başarıların CHP tarafından göz ardı edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık vaadinin temelsiz olduğunu belirterek, "Ne diyor bay bay Kemal Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Sen şu anda hangi görevdesin, nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun." dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yönetimi altındaki CHP'nin marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin ve mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldiğini öne sürdü. Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs seçimlerinde halkın CHP'ye gereken dersi vereceğine inandığını ifade etti.

Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve AK Parti iktidarında bu potansiyelin daha da artacağını belirten Erdoğan, ülkenin büyümesi ve kalkınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.