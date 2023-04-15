Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“14 Mayıs seçimleri,Türkiye’ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenler ile 21 yıldır laftan başka hiçbir icraatları olmayanların seçimidir.

Bizim ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez. Milletimizin güvenliği,huzuru,refahı için canımızı dişimize takarak mücadele ettiğimizi kimse görmezden gelemez.

Ülkemizi,21 yılda gerçekleştirdiğimiz asırlara sari demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla dünyanın en üst ligine çıkardığımızı kimse yalanlayamaz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafta olmadığını, güçlü bir altyapının üzerinde yükseldiğini kimse reddedemez.

İşte bunun için 14 Mayıs’ta “Durmak Yok, Yola Devam” diyoruz.

İşte bunun için 14 Mayıs’ta “Doğru Adımlarla Yola Devam” diyoruz.

İşte bunun için 14 Mayıs’ta “Türkiye Yüzyılı İçin Yarın Değil, Hemen Şimdi” diyoruz.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ