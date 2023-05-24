Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki 323 milletvekiliyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız." dedi.

Erdoğan, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Keçiören Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Keçiörenlilerle beraber olmaktan, hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Keçiören'de misafir değil ev sahibi olduğunu, Subayevleri'nde 12 yıl boyunca Keçiörenliler ile iç içe, yan yana yaşadığını anımsatan Erdoğan, acıyı paylaştıklarını, zorluklara göğüs gerdiklerini, başarıları, zaferleri birlikte kutladıklarını, aynı hizada saf tuttuklarını, aynı cenazeye omuz verdiklerini ifade etti.

Acısıyla tatlısıyla güzel günler geçirdiklerini, Keçiören ve Keçiörenlilerle, komşularıyla bağlarını hiç koparmadığını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Fırsat buldukça Keçiören'e geldik, sizlerle hemhal olduk, hasret giderdik. Keçiören'in tüm meseleleriyle, sıkıntılarıyla, işleriyle yakından ilgilenmeyi sürdürdük. Keçiören de bizi asla yalnız bırakmadı. Keçiörenli kardeşlerimiz dualarıyla zaten hep yanımızdaydı. Seçimlerde özellikle Keçiörenli kardeşlerimiz yanımızda hep dik durdu. Keçiörenli kardeşlerimden her zaman o dik duruşu gördüm. Keçiören'in inşallah pazar günü de aynen dik duruşuyla hazırlandığını görüyorum. Keçiören pazara hazır mı? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalmadık kapı bırakmıyoruz değil mi? Gençler, tüm muhataplarınıza el ele yol yürümeye var mısınız? Gümbür gümbür pazara var mıyız? Ben size inanıyorum, sizi seviyorum. İnanıyorum ki pazar günü Bay Bay Kemal'e gereken dersi vereceksiniz."

Keçiören'in 14 Mayıs'ta şahsı ve Cumhur İttifakı'na yönelik muhabbetini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Erdoğan, yüzde 52,5 oy oranıyla Türkiye ortalamasının üzerinde kendilerine destek veren Keçiörenlilere teşekkür etti.

"Yasama organı olarak Cumhuriyet İttifakı’nda biz varız"

Erdoğan, dün Malatya’da deprem konteynerlerinin yanında 50 bin kişiye hitap ettiğini hatırlattı.

Bugün yağmur nedeniyle toplantıyı kapalı salonda yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki açık havada yapsaydık en az bir 50-60 bin orada toplardık. Keçiören şimdi bunu sandıklarda toplayacaksın. Malatya'dan Sivas'a geçtim Sivas bir başkaydı, bambaşkaydı. Sivas'ta şimdi rakam vereceğim, 100 bin. Yiğidolar coştu, caddelere doldu. İnşallah pazar günü Ankara, birinci ve ikinci bölgesi ile sandıklarda olacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı diyen Keçiören olarak, Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz. Parlamentoda çoğunluğun 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'na verilmesi hem güvenim göstergesi hem de irade beyanıdır. Çok önemli. Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir? Yani, yasama organı olarak Cumhuriyet İttifakı’nda biz varız. Milletimiz 'güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını' filan ayaklarının altına aldı, Cumhur İttifakı ile yola devam dedi."

"Bu nasıl hesap uzmanıymış?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddettiğini dile getirdi.

Muhalefetin koltuk paylaşımı yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu koltuk paylaşımında düşünün toplamı 1 puan eden malum partiler, hesap uzmanı ya, onlar yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bir puanla. Bu ne iştir, bu nasıl hesap uzmanıymış. Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? İşte şimdi Keçiören'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki 323 milletvekiliyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız. Türkiye Yüzyılı diyoruz ya işte Türkiye Yüzyılı'nı biz sizlerle beraber kuracağız." (AA)