Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Haftaya Sandıkları Patlatıyor Muyuz?

Sevgili Gaziantepliler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularım ve muhabbetle selamlıyorum. Çok güçlüsün Gaziantep. Haftaya pazar sandıkları patlatıyor muyuz? Bay Bay Kemal'i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar, ben Gaziantep'e inanıyorum.

Depremde Devlet Ve Millet Olarak Tüm İmkânları Seferber Ettik

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkânları seferber ettik. Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bir an olsun bölgeden görevlilerimiz ayrılmadı. Sizleri hiç terk etmedi. 650 bin personelimizle taleplere yetişmenin mücadelesini verdik.

Ekim, Kasım Aylarından İtibaren Kalıcı Konutların Teslimine Başlıyoruz

Depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşasına başladık. Allah'ın izniyle Ekim, Kasım aylarından itibaren kalıcı konutların teslimine başlıyoruz. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde tüm altyapısı ve sosyal mekanlarıyla birlikte toplamda 650 bin olmak üzere şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

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