Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası esnafı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITILDI

Ardından törenden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada çocuklara oyuncak dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.