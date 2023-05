Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek,​​​​ "Çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin. Bizim 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baksın. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Hamasetle, dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil'le, Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz." dedi.

Partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları çalışmaları içeren videoyu alandaki vatandaşlarla birlikte izledi.

Erdoğan, video sürerken "Güzel mi? Ama bunları CHP'li kardeşlerimize lütfen anlatın. İYİ Partililere anlatın. HDP'lilere anlatın. Diğerlerini zaten saymaya gerek yok. Anlatın ki bilenler bilmeyenlere bunu anlatsınlar. Kime oy verdiğinizi bilsinler." ifadelerini kullandı.

Görüntü sona erdikten sonra, bunların 21 senelik sicil defterleri, karneleri, 21 yıllık faaliyet raporları olduğunu anlatan Erdoğan, özetin özeti olan bu eserlerin haricinde herkesin hayatına dokunan nice işler yaptıklarını dile getirdi.

Erdoğan, kendilerine olan güveni, inancı boşa çıkarmadıklarını belirterek, "Şimdi birileri çıkmış, kırıklarla dolu karnelerine bakmadan bize laf atıyor. Bizim vatan sevgimizi sorgulayanlar başka yere değil işte bunlara baksın." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla konuştuğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal, sen bizim bayrak sevgimizle asla aşık atamazsın. Sen bir defa bayraksızlarla beraber yürüyorsun. Kandil'dekinin bayrağı mı var? Onun uzantılarının zora girmedikleri zaman toplantılarına Türk bayrağını bile sokmuyorlar. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz buyuz. Bay bay Kemal, peki sen nesin? Çıkmış, şimdi milliyetçi olmuş. Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin. Bizim 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baksın. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Hamasetle, dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil'le, Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Batıda 'Vatan millet.' deyip doğuda 'Kana kan, intikam.' naraları atanlarla miting düzenleyenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenlerden de milliyetçi olmaz. İcazeti Batı başkentlerinde arayanlardan milliyetçi olmaz. Londra'daki bir avuç tefeciye boyun bükenlerden milliyetçi olmaz."

Erdoğan, "İnanıyor musunuz? Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Ya bay bay Kemal, bu Londra'da masalarında oturdukların sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Sen daha cahilsin. Bunları bilmiyorsun. Sana benim milletim zaten böyle bir fırsatı da yarın vermeyecek." diye konuştu.

"Milliyetçilik, ay yıldızlı al bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur"

Milliyetçiliğin eserle, hizmetle, Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkını cesaretle savunmakla olacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu büyük şehirlerde ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız? Rezalet. Ankara'da ne yaptınız? Rezalet. İzmir'de ne yaptınız? Rezalet. Diğerlerini saymıyorum. Sadece bunlar yeter. Gözümüzün önünde. İşte, Yavuz Sultan Selim Köprüsü diyorum. Marmaray diyorum. Avrasya Tüneli diyorum. Bak, biz eserlerimizle konuşuyoruz. Osmangazi Köprüsü diyorum. Az önce izlediniz, Çanakkale Şehitler Köprüsü diyorum. Var mı sizin böyle bir eseriniz? Ama biz Ziya Paşa'nın dediği gibi 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Milliyetçilik, ay yıldızlı al bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik, Azerbaycan'la sırt sırta verip 30 yıl sonra Karabağ'ı özgürleştirmekle olur. Senin yanındaki adamlar, üstelik Azerbaycan'da büyükelçilik yapmış olan yanındaki adamın maalesef Azerbaycan'a hakaret etmekle maruf. Şimdi, Azerbaycan'a girişi yasaklandı. Niye? Böyle bir haini sokarlar mı?"

"21 yılda kurduğumuz sağlam temeller üzerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendilerinin Karabağ'a her şeyleriyle gittiklerini, Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerinin yanlarında olduklarını anlatarak, "Yarın yine yanlarında olacağız. Niye? Onlar bizim canımız. 'Can Azerbaycan.' diyoruz, boşuna değil." ifadelerini kullandı.

Milliyetçiliğin, Türk Devletleri Teşkilatını kurarak asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekle, kendi silahını yapmakla, kendi gemisini, savaş uçağını, tankını, arabasını üretmekle, kendi kararlarını kendisi almakla, terör örgütlerinin başını yurt içinde ve dışında ezmekle olacağını belirten Erdoğan, kendilerinin Cumhur İttifakı olarak bunu yaptıklarını, bunu başardıklarını vurguladı.

Erdoğan, hangi uluslararası toplantıya giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefine leke sürdürmediklerini, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip milleti her yerde gururla temsil ettiklerini dile getirerek, "Ne hak yedik ne aç gözlü emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Attığımız her adımda, bulunduğumuz her görevde sizlerin güvenine layık olmaya çalıştık. Şimdi bunu bir adım daha yukarı taşıyoruz. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne? Türkiye Yüzyılı. Cumhuriyet'imizin yeni asrını, Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. 21 yılda kurduğumuz sağlam temeller üzerine inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz." diye konuştu.

"Ülkenin ve milletin çıkarını her şeyin üstünde gören bir vatanperverlik var"

Konuşması sırasında gelecek döneme dair hedeflerinin yer aldığı videoyu alandaki vatandaşlara izleten Erdoğan, görüntünün Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili kısmı yayımlandığı esnada, "Doğal gazı ücretsiz almaya başladık mı? İnşallah bir yıl boyunca mutfaklardaki doğal gazın 25 metreküpünü ücretsiz olarak sizlere vermeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videonun sona ermesinin ardından nasıl verdikleri sözleri yerine getirdilerse bunları da gerçekleştireceklerini söyledi.

Daha çok koşturacaklarının, daha fazla ter dökeceklerinin, millete daha fazla hizmet edeceklerinin altını çizen Erdoğan, mazlum ve mağdurlara daha sıkı sahip çıkacaklarını, gençlere yönelik daha çok proje geliştireceklerini anlattı.

Erdoğan, emeklilerin hayat kalitesini daha çok yükselteceklerini, hanım kardeşlerinin daha fazla yanlarında olacaklarını, depremzedelerin yaralarını daha hızlı saracaklarını, toplumun hiçbir kesimini ihmal etmeden 85 milyonun tamamı için canla başla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Tüm bunları da son 21 yıldır olduğu gibi yine vatandaşların desteği ve duasıyla yapacaklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle bizim yaptıklarımız da yapmayı vadettiklerimiz de işte bunlar. Gizlimiz saklımız yok. Kapalı kapılar ardında verilen sözlerimiz yok. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla yapılan pazarlıklar yok. Önüne her gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, vekillik, üst düzey bürokratlık dağıtma kurnazlığı da yok. Sadece samimiyet var, şeffaflık var, dürüstlük var, ilkeler ve ortak değerler etrafında kenetlenme var. Ülkenin ve milletin çıkarını her şeyin üstünde gören bir vatanperverlik var. CHP Genel Başkanı'nın durumunu ise anlatmaya gerek bile duymuyorum. Kaset kumpasıyla monte edildiği koltuğunu korumak uğruna Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler. Bu ülkenin ikinci büyük partisi marjinallerin, mezhepçi fanatiklerin, devlete 'seri katil' iftirası atan radikal tiplerin adeta oyuncağı haline dönüştü. 'Batan geminin malları' gibi her gelen CHP'den bir şey kapıp götürüyor. Bu yağmaya en son katılanlar, CHP Genel Başkanı'nı en son oyuna getirenler ise bizzat masadaki arkadaşları olmuştur." (AA)