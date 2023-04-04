Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi avlusunda düzenlenen "İlk Togg T10X Teslim Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan "Gemlik" renkli Togg makam aracı ve Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg'un önünde poz verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un ortağı "babayiğitler", Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a içinde araçlara ait anahtar ve ruhsat ile kolonya ve kestane şekerinin yer aldığı kitler teslim edildi.

"Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettik"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk milletinin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettiklerini belirtti.

Ülkenin gururu yerli ve milli marka Togg'un ilk siparişini 2019 yılında verdiklerini, bugün de ilk akıllı cihazı teslim aldıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Togg ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz, bu proje daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın katbekat fazlası Togg için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un tüm testleri alnının akıyla verdiğini, elektrikli araç güvenlik testinden tek seferde geçmeyi başarmış özel bir otomobil olduğunu söyledi.

"İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi, kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi milletimizin gözbebeği olan Togg'u da yine milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabb'im tekerine taş değdirmesin."

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a bindi. Erdoğan çifti Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan araca ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaptanlığında eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Gürcan Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında Togg ile tur attı.

Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. "Neler hissettiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyor ve hissediyorsanız bizler de çok daha fazlasıyla hissettik." ifadesini kullandı.

"Şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da Togg'u izleyeceğiz"

Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunun bilindiğini anımsatan Erdoğan, "Devrim otomobilinden sonra bize de 'devrin otomobili'ni hamdolsun üretmek nasip oldu. Şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da 'devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz, takip edeceğiz." dedi.

Emine Erdoğan: Ülkem adına gurur duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise tarihi bir anın hep birlikte paylaşıldığını belirtti.

Togg'un Türkiye'nin gurur kaynağı olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Ülkem adına gurur duyuyorum. Arabanın kullanımı da çok rahat. İçinde kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Plakadaki 2071 vurgusunun sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EE, hanımın ismi ile müşterek soyadımız. 2071 de Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak." dedi.

Erdoğan çifti daha sonra programı takip eden gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. (AA)