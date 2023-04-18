Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Birileri bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçisi. Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?

Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız.

Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor.

Ülkesini emperyalistlerin siyasi ve ekonomik sistemine teslim etmekten başka projesi olmayandan antiemperyalizm dersi almayız." (AA)