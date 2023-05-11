"Cezaevlerinde iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok. Bunlar yalan." diyen Erdoğan, "Biz IMF ile olan ilişkilerimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız ve şu anda tefecilere mefecilere hiç ihtiyacımız yok. Burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin fiyatlar üzerinden dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nerelere tırmandırdılar fiyatları şimdi patates soğan 10-15 liraya düştü. İnşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Eğer siz dik durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin de size bakışı farklı olacaktır. Koalisyonların Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizle ilgili her türlü teşviki yapacak olan biziz. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için en önemli çıkış noktası yurtlarımız. Bizim bir defa yurt itibariyle sıkıntımız yok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde şuanda 850 bin kapasiteli yurtlarımız var. Bazı yurtlarımızı depremzedeler için kullandık. Ama asıl söylediğine gelince; onları analarından doğduğuna pişman edeceğiz. 'Öyle ben istediğim gibi kira koyarım' koyamazsın arkadaş." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "LGBT'ye AK Parti olarak olumlu bakamayız." dedi.

"Dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil." diyen Erdoğan, "Eğer siz yıkılmazsanız sağlam durusanız güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin size bakışı farklı olacaktır. Türkiye kolay kolay yenilen bir ülke değilmiş derler." dedi.

Erdoğan sığınmacılar konusunda ise, "Sığınmacılara Suriye'de 100 bin konut yaptık. Gelince gönderirim" anlayışı zulüm olur. Bunlar göçmen diye kapıya koyamayız." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay'ın çadır satması için Erdoğan, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ