Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'de halka seslendi. Erdoğan, "Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şu Andaki Tablo Sevgililerin Tablosu

Bu millet sevilmez mi? Biz severiz. Kandildekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez. Ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada.

Yolları söylemiyorum. Havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı.

Sizler cumhur ittifakını mahcup etmediniz. Cumhur ittifakını bu yolda yalnız koymadınız. Bu yolda beraber yürüdük. Gece gündüz demeden yürüdük ve sizler bu görevi yine bizlere verdiniz. İnşallah Türkiye yüzyılını yeniden inşaya devam ediyoruz.

Kazanan Demokrasidir

Aziz milletim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, değerli dava ve yol arkadaşlarım... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbşakanlığı seçimlerinini 2. Turu herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmıştır. Seçimin gayri resmi sonuıçlarına göre milletimiz cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha bize tebliğ etmiştir. Milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gerek 14 Mayıs'ta, gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi adaydan kullanmış olursa olsun yurtiçinde ve yurtdışında demokrasinin gücünü ispatlayan her vatandaşıma teşekür ediyorum. Bu süreçte seçimin sağlıklı yürümesi için görev yapan sandık görevlilerini, müşahitleri, emniyet mensuplarını tebrik ediyorum. Milletimiz kararını Türkiye yüzyılından yana kullanmıştır. Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğunu cumhur ittifakına vererek yasamadaki tercihini zaten orta koymuştur. Bugün yapılan seçimde yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi, bu sonucunda başımızın üstünde yeri vardır. kazanan sadece biz değiliz kazanan türkiyedir. Kazanan milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir.

Bugün Kimse Kaybetmemiştir

'Biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle, onların aparatları terör örgütleri ve tefeciler olacaktır' demiştik. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın,kızgın,öfkeli değiliz. Tüm tartışmalarıı bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz ve hayallerimiz etrafında bütünleşme vaktidir.

Hesap Uzmanının Hesabında Bir Yanlışlık Var

Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018’de CHP vekil sayısı 146 idi. 2023 de vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var fakat burada liralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere ne yaptı? 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129'a düştü. 146’dan 129’a hangisi büyük? '129 büyüktür' diyemezsiniz, 146’dan 129’a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde haydi diyemezsiniz. Şimdi Kandil’dekilerle onları arkaya alıp video çekimi ile haydi diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor, yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda.

Bizim İktidarımızda Adalet Mülkün Temelidir

Kardeşlerim, ne diyordu? 'Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz' diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bu terörist Selo'dur. Sen kürt kardeşlerimizin ölümüne sebep olan Selo'yu dışarı çıkaramazsın. Hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır. Bu değiştirilemez.

Bugün Büyük Türkiye Hayalinin Başlama Günüdür

Rahmetli Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ diyerek yeni bir dönemin kapılarını açtığı 1950’den beri yaşadığımız tüm badirelerin gerisinde hep Türkiye’nin bu gücünün zayıflatılması vardır. Darbeler bunun için yapılmıştır, muhtıralar bunun için verilmiş, koalisyonlar bunun için kurulmuş, bunun için yıkılmıştır. Sahip olduğumuz muazzam ekonomik potansiyelin hayata geçmesi hep bunun için engellenmiştir. Ülkemizin doğusundaki, güneyindeki, kuzeyindeki, batısındaki güç ve etki alanlarının üzeri hep bunun için örtülmüştür. Üzerimize giydirilen ve bize dar gelen deli gömlekleri içinde bunu yıllarca boğanların korkusu bugün müjdesini verdiğimiz Türkiye yüzyılının bir gün geleceğidir. Bugün işte o gündür. Bugün rahmetli Menderes’in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Rahmetli Özal’ın son nefesine kadar peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin başlama günüdür. Rahmetli Erbakan’dan, rahmetli Türkeş’e mücadelelerin gayesine ulaşma günüdür. 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye yüzyılının müjdesini verme günüdür. Bunu sizlerle yaptık. Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.

Faiz İndi, Enflasyonda İnecek

Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Faiz 8.5'e indi. Göreceksiniz enflasyonda inecek. Onlar bizimle yarışamaz. Onlar IMF’in kapısında nöbet tutarlar. Kardeşlerim... Bizler Davos’tan kopuşumuzu nasıl başlatmıştık? Davos’ta şu anda Babacan yanımdaydı o zaman ve Davos’ta IMF başkanı ile görüşüyoruz. O zaman bizim 23.5 milyar dolar borcumuz var. IMF Başkanı’na dedim ki sen taksitlerini alıyor musun, alıyorum. Dolayısıyla Türkiye’nin siyasi kaderine sen müdahale edemezsin. Türkiye’nin başbakanı benim. Sen sadece taksitlerini alacaksın ne oldu? 2013’e kadar devam ettik. Son taksidi ödedik ondan sonra bizim IMF ile ilişkimiz bitti. Biz buyuz. Ama bu CHP ne diyordu? Hala IMF’den borç almanız lazım. O sizin işinizdir bizim değil. O gün bugün bakın 10 sene geçti. Biz IMF’den borç almadık.

Güven Ve İstikrarla Yola Devam Edeceğiz

Güven ve istikrar çok önemlidir. Bu iki kavramla yola devam edeceğiz. Şu anda Karadeniz'de doğalgazı bulduk mu? 1 ay süreyle doğalgazı vatandaşlarımıza verdik mi? 1 yıl boyunca da 25 metreküp doğalgazı cumhurbaşkanlığının hediyesi olduğunu açıkladık mı? Biz buyuz. Gabar'da petrol çıktı. Yatarak çıkmadı, çalışarak çıktı. Daha önce orada bay bay Kemal’in dirsek temasında olduğu teröristlerin oralarda beton dökmeleri sebebiyle petrol çıkaramıyorduk, şimdi çıkardık.

Terör Örgütleriyle Yürüttüğümüz Mücadeleyi Artıracağız

Güneyimizdeki güvenlik tehditlerinin, terör örgütleri ile yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız, siyasi ve diplomatik kanalları daha etkin işleteceğiz. Kısaca çok yönlü çalışmalarla sınırlarımızdan bunları da uzak tutmaya devam edeceğiz.

1 Milyon Sığınmacının Dönüşünü Temin Edeceğiz

Vatandaşlarımızın talebi olan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerini bu politikanın bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Biz milletimize yakışır yol ve yöntemlerle vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak görevimizdir. Suriye topraklarındaki güvenli bölgelere 600 bine yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmesini sağladık. Şimdi Katar ile iş birliği yaptık yeni bir iskan projesi ile birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edeceğiz.

Dün, 'Türkiye bize, bizde Türkiye'ye emanetiz' demiştik. Emanete sahip çıktığınız için size en kalbi şükranlarımı sunuyorum." YENİGÜN HABER MERKEZİ