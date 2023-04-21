Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen saldırıya ilişkin "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik." ifadelerini kullandı. (AA)