Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinan Bey’le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Bey bizim terörle mücadele, Türk dünyası ile ilişkiler başta olmak üzere vatanımızın bekasıyla ilgili net tavrımızı çok iyi biliyor. Bu konularda en küçük tavizimiz yoktur. Olmamıştır, olamaz da.

Mutabık kaldığımız konulardan en önemlisi de Anayasa’nın değişmezleri 66 maddesi. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz dolayısıyla bunlarda da mutabık kalıyoruz.

Bir diğer konu Türk Devletleri Teşkilatı, bu konuda da başta İlhan Aliyev kardeşim olmak üzere Türk devletleriyle burada yaptığımız toplantımız vardı aynı şekilde. Bunlar da bizim yine Türk dünyası ile olan hassasiyetimizin en güzel örnekleridir." açıklamasında bulundu.

"Sinan Bey’e karşı muhalif kesimin bir linç kampanyasına gireceği bizim beklentimizdi. Ama Sinan Bey duruşuyla bugün ki açıklamasıyla duruşunu ortaya koymuş vaziyette." diyen Erdoğan, "28’indeki milletimin duruşu Sinan Bey’in duruşuyla bütünleşerek gerekli cevaplar verilecektir. Linç kültürü CHP’nin ruhuna işlemiş durumda. Biz özellikle sevgi kültürü hakim olsun istiyoruz. Ama CHP’de bu durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan ile aralarında bir pazarlık olmadığını söyleyen Erdoğan, "Ama Afet Bakanlığı'nın kurulması gündeme gelebilir." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ