Erdal Özyağcılar eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile birlikte ilk kez bir reklam filminde rol aldı. Özyağcılar ailesi marka yüzü oldukları Algida Maraş Usülü’nün reklam filmi için kamera karşısına geçti.

50 yılı aşkın süredir sanat hayatında yer aldığı pek çok proje ve çalışmayla 7’den 70’e herkesin beğenisini kazanan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Özyağcılar, Algida Maraş Usulü’nün yeni reklam yüzü oldu.

Algida Maraş Usulü’nün daha bol Antep fıstığı ve daha yoğun süt tadıyla yenilenen Sade Dondurma ürününün anlatıldığı reklam filminde; Erdal Özyağcılar’a kendisi gibi oyuncu olan eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar eşlik ediyor.

Erdal Özyağcılar yeni reklam filmiyle ilgili “Ailemle birlikte bir reklam filminde yer almak benim için çok kıymetli. Çektiğimiz reklam filminin kendi hayatımızı yansıttığını söyleyebilirim. Zeynep ve Güzin ile birlikte ilk reklam filmi çalışmamız oldu. Ailelerin en mutlu anlarına eşlik eden bir ürünle ekranlarda olmaktan mutluluk duyduk.” dedi.

Özyağcılar ailesinin yer aldığı reklam filminin yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Ozan Açıktan üstleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Mekezi