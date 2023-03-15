Ercan Kesal 1959 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hekim, yazar ve oyuncudur. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 1984-1990 yılları arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır ve hala 1990 senesinde kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesi’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.
Ercan Kesal, 2004-2006 yılları arasında İTİCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında master yapmıştır ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.
2002 yılında yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2010 yılında “Bir Zamanlar Anadolu’da” adlı filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri’nde “En İyi Senaryo” dalında ödüle aday gösterilmiştir. Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Derin”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın 1” ve “Hükümet Kadın 2” ve “Ben O Değilim” isimli filmlerde oyuncu olarak sinemaya hayatına devam etmiştir.
Kitapları
2017 – “Aslında…”,
2019 – Velhasıl
2015 – Nasipse Adayız
2014 – Evvel Zaman
2013 – Peri Gazozu
Ödülleri
2013 – 13. Frankfurt Film Festivali – En iyi erkek oyuncu (Küf)
2012 – 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu’da)
2012 – 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu’da)
2012 – 1.YEFA Ödülleri – En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu’da)
2013 – 32. İstanbul Film Festivali – En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)
2013 – 20. Adana Altın Koza Film Şenliği – En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)
2009 – 14.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Üç Maymun)
2009 – 2.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Senaryo (Üç Maymun)
Filmografi
2002 – Uzak
2008 – Üç Maymun
2009 – Vavien
2010 – Albatrosun Yolculuğu
2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da
2012 – Hükümet Kadın
2012 – Küf
2013 – Ben de Özledim
2013 – Hükümet Kadın 2
2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi
2013 – Yozgat Blues
2014 – Ben O Değilim
2016 – İçerde
2017 – Cehennem (Die Hölle – Inferno)
2017 – Çukur
2019 – Görülmüştür
2020 – Alef
2020 – Menajerimi Ara – (Konuk oyuncu)
2020 – Nasipse Adayız
2021 – Beni Çok Sev