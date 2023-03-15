Ercan Kesal 1959 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hekim, yazar ve oyuncudur. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamlamıştır. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra 1984-1990 yılları arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır ve hala 1990 senesinde kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesi’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine devam etmektedir.

Ercan Kesal, 2004-2006 yılları arasında İTİCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında master yapmıştır ve Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimine devam etmektedir.

2002 yılında yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2010 yılında “Bir Zamanlar Anadolu’da” adlı filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan ile birlikte yazdığı senaryo; 2011 yılında Asia Pacific Screen Ödülleri’nde “En İyi Senaryo” dalında ödüle aday gösterilmiştir. Nuri Bilge Ceylan’ın “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Derin”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın 1” ve “Hükümet Kadın 2” ve “Ben O Değilim” isimli filmlerde oyuncu olarak sinemaya hayatına devam etmiştir.

Kitapları

2017 – “Aslında…”,

2019 – Velhasıl

2015 – Nasipse Adayız

2014 – Evvel Zaman

2013 – Peri Gazozu

Ödülleri

2013 – 13. Frankfurt Film Festivali – En iyi erkek oyuncu (Küf)

2012 – 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu’da)

2012 – 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu’da)

2012 – 1.YEFA Ödülleri – En İyi Senaryo (Bir Zamanlar Anadolu’da)

2013 – 32. İstanbul Film Festivali – En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)

2013 – 20. Adana Altın Koza Film Şenliği – En iyi erkek oyuncu (Yozgat Blues)

2009 – 14.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Üç Maymun)

2009 – 2.Yeşilçam Ödülleri – En İyi Senaryo (Üç Maymun)

Filmografi

2002 – Uzak

2008 – Üç Maymun

2009 – Vavien

2010 – Albatrosun Yolculuğu

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da

2012 – Hükümet Kadın

2012 – Küf

2013 – Ben de Özledim

2013 – Hükümet Kadın 2

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013 – Yozgat Blues

2014 – Ben O Değilim

2016 – İçerde

2017 – Cehennem (Die Hölle – Inferno)

2017 – Çukur

2019 – Görülmüştür

2020 – Alef

2020 – Menajerimi Ara – (Konuk oyuncu)

2020 – Nasipse Adayız

2021 – Beni Çok Sev