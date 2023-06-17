Erasmus programı, öğrencilere yurtdışında eğitim alma fırsatı sunar. Ancak, bazı öğrenciler eğitim süreci sırasında ülkede kalma sürelerini uzatmak ve iltica etmek isteyebilirler. Bu durumda, iltica hakkı kimlere verilir? Hangi koşullarda iltica başvurusu yapılabilir? İltica başvurusu yapmanın sonuçları nelerdir? Erasmus ile Avrupa’ya giden lise öğrencisi tarafından yapılan iltica başvurusu hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus Programı, Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversiteler arasında öğrenci değişim programıdır. Öğrenciler, yurt dışındaki üniversitelerde eğitim alırken farklı kültürler ve diller hakkında deneyim kazanırlar. Bu program, Avrupa’da birçok ülkede eğitim gören öğrenciler arasında oldukça popülerdir.

İltica Hakkı Nedir?

İltica hakkı, bir kişinin, doğduğu veya vatandaşı olduğu ülkede siyasi, dini veya diğer nedenlerle zulme uğradığı gerekçesiyle başka bir ülkeye sığınma talebidir. İltica başvurusu, kişilerin güvenliği veya özgürlüğü risk altındaysa ve geri dönüşleri güvenli değilse kabul edilir.

Erasmus Öğrencisinin İltica Başvurusu

Erasmus ile Avrupa’ya giden lise öğrencisi, eğitim süreci sona erdiğinde ülkesine geri dönmek yerine iltica başvurusunda bulundu.

Egedesonsöz’den Ahmet Can KARATAŞ’ın özel haberine göre; Avrupa ülkelerinin Türkiye'den gelen mülteci ve iltica talepleri nedeniyle vize kısıtlamasına gittiği bir dönemde, Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti. Ancak program sırasında yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı.

TUVALETE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

İddiaya göre, lise 3. sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istediği öğretmeninden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Odasında da bulunamayan öğrenci için İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Bu arada ailesine de haber verildi.

MÜLTECİ KAMPINA YERLEŞTİRİLDİ

İ.E.'nin ailesine haber verilmesinden kısa bir süre sonra ise öğrencinin görevli öğretmenlere mesaj atarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve mülteci kampına yerleştirildiği belirlendi.

Derslerinde başarılı olan ve not ortalaması yüksek olan İ.E.'nin neden iltica başvurusu yaptığı ise henüz bilinmiyor.

İltica Hakkı Kimlere Verilir?

İltica hakkı, yalnızca gerçek bir zulüm riski altında olan kişilere verilir. Bu kişiler, siyasi, dini veya diğer nedenlerle ülkelerinde özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları veya hayatları tehlikede olduğu için başka bir ülkeye sığınabilirler. Ancak, herhangi bir suç işleyen veya terör faaliyetlerinde bulunan kişilerin iltica başvuruları kabul edilmez.

İltica Başvurusunun Sonuçları

İltica başvurusu kabul edildiğinde, kişi sığınma hakkı elde eder ve başka bir ülkede yaşama hakkına sahip olur. Ancak, başvuru reddedildiğinde kişi geri gönderilebilir ve ülkesindeki zulüm riski devam edebilir. Bu nedenle, iltica başvurusu yapmadan önce iyi düşünmek ve güvenilir bir avukattan yardım almak önemlidir.