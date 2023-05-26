"Vegas'a, yani New Vegas'a hoş geldin. Bu şehirde kafana sıkılıp bir kenara atılmadan önce kendi mezarını kazman gerekiyor," diye tanıtılan oyun, bir çöl vahasında kontrol için birbirleriyle savaşan tarafların hikayesini anlatıyor. Oyunda doğru silahlara sahip doğru kişi olmanın, ünlü olmanın yolu olduğu, fakat aynı zamanda düşmanları da beraberinde getirdiği belirtiliyor.

Ultimate Edition'ın gelişiyle birlikte Bethesda Softworks, tek seferde New Vegas eğlencesini bütün paket olarak alma fırsatı sunuyor. Bu sürüm, çok sevilen Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues ve Lonesome Road eklenti içeriklerinin hepsini içeriyor. Ayrıca en yeni eklenti paketleri Courier’s Stash ve Gun Runners’ Arsenal’dan eşsiz silahlar, mermi türleri ve tariflerle dolu bir zula da oyuncuları bekliyor.

Epic Games Store daha önce de kullanıcılarına Hideo Kojima'nın imzasını taşıyan büyük oyun Death Stranding'i ücretsiz olarak sunmuştu. Death Stranding, 25 Mayıs tarihine kadar ücretsiz kalacak.

Ücretsiz oyunlar konusunda cömert olan Epic Games Store, bu hamlesiyle oyun severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor. Bu arada, Fallout: New Vegas – Ultimate Edition oyunuyla ilgilenen oyuncuların hızlı hareket etmeleri tavsiye ediliyor, zira bu tür fırsatlar genellikle sınırlı bir süre için geçerli oluyor.

Yenigün Haber Merkezi