2018 yılında internet sitesi ve oyunları yükleyip oynayabilmek için zorunlu olan istemci olmak üzere iki ayağıyla birlikte piyasaya sürülen Epic Games, kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile milyonlarca oyuncunun sevdiği bir dijital oyun platformu... Epic Games'in bu hafta vereceği oyun belli oldu. Peki, bu oyun ne? Epic Games daha önce hangi oyunları ücretsiz vermişti? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Epic Games Bu Hafta Vereceği Ücretsiz Oyun

Epic Games, 22 Haziran - 29 Haziran 2023 tarihleri arasında macera ve simülasyon türündeki TheHunter: Call of the Wild ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunlarını ücretsiz olarak verecek.

Epic Games Daha Önce Verdiği Ücretsiz Oyunlar

15 Haziran - 22 Haziran 2023: Guacamelee! Super Turbo Championship Edition

15 Haziran - 22 Haziran 2023: Guacamelee! 2

8 Haziran - 15 Haziran 2023: Payday 2

1 Haziran - 8 Haziran 2023: Midnight Ghost Hunt

25 Mayıs - 1 Haziran 2023: Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

18 - 25 Mayıs 2023: Death Stranding

11 - 18 Mayıs 2023: The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle

4 - 11 Mayıs 2023: Kao the Kangaroo

4 - 11 Mayıs 2023: Horizon Chase Turbo

4 - 11 Mayıs 2023: Against All Odds

27 Nisan - 4 Mayıs 2023: Poker Club

27 Nisan - 4 Mayıs 2023: Breathedge

20 - 27 Nisan 2023: Never Alone (Kisima Ingitchuna)

20 - 27 Nisan 2023: Beyond Blue

13 - 20 Nisan 2023: MORDHAU

13 - 20 Nisan 2023: Second Extinction

6 - 13 Nisan 2023: Shapez

6 - 13 Nisan 2023: Dying Light Enhanced Edition

6 - 13 Nisan 2023: Blazing Sails

30 Mart - 6 Nisan 2023: The Silent Age

30 Mart - 6 Nisan 2023: Tunche

23 Mart - 30 Mart 2023: World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi

23 Mart - 30 Mart 2023: Chess Ultra

16 Mart - 23 Mart 2023: Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War

9 Mart - 16 Mart 2023: Call of the Sea

2 Mart - 9 Mart 2023: Rise of Industry

23 Şubat - 2 Mart 2023: Duskers

16 Şubat - 23 Şubat 2023: Warpips

9 Şubat - 16 Şubat 2023: Recipe for Disaster

2 Şubat - 9 Şubat 2023: City of Gangsters

2 Şubat - 9 Şubat 2023: Dishonored: Death of the Outsider

26 Ocak - 2 Şubat 2023: Hell is Others

26 Ocak - 2 Şubat 2023: Adios

19 Ocak - 26 Ocak 2023: Epistory - Typing Chronicles

12 Ocak - 19 Ocak 2023: Gamedec - Definitive Edition

12 Ocak - 19 Ocak 2023: Divine Knockout (DKO)

12 Ocak - 19 Ocak 2023: First Class Trouble

5 Ocak - 12 Ocak 2023: Shadow Tactics - Aiko's Choice

5 Ocak - 12 Ocak 2023: Kerbal Space Program

29 Aralık - 5 Ocak 2023: Eximius: Seize the Frontline

29 Aralık - 5 Ocak 2023: Dishonored - Definitive Edition 28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell

27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel

26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding

24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux

23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey

20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order

19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds

18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable

17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2

16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo

15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6

8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected

8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine

1 Aralık - 8 Aralık 2022:Fort Triumph

1 Aralık - 8 Aralık 2022:RPG in a Box

24 Kasım - 1 Aralık 2022: STAR WARS: Squadrons

17 Kasım - 24 Kasım 2022:Evil Dead: The Game

17 Kasım - 24 Kasım 2022: Dark Deity

10 Kasım - 17 Kasım 2022: Alba - A Wildlife Adventure

10 Kasım - 17 Kasım 2022:Shadow Tactics: Blades of the Shogun

3 Kasım - 10 Kasım 2022: Rising Storm 2: Vietnam

3 Kasım - 10 Kasım 2022: Filament

27 Ekim - 3 Kasım 2022: Saturnalia

27 Ekim - 3 Kasım 2022: Warhammer 40,000: Mechanicus

20 Ekim - 27 Ekim 2022: Fallout 3: Game of the Year Edition

20 Ekim - 27 Ekim 2022: Evoland Legendary Edition

13 Ekim - 20 Ekim 2022: Dark Wood

13 Ekim - 20 Ekim 2022: ToeJam & Earl: Back in the Groove!

6 Ekim - 13 Ekim 2022: Rising Hell

6 Ekim - 13 Ekim 2022: Slain: Back From Hell

29 Eylül - 6 Ekim 2022: The Drone Racing League

29 Eylül - 6 Ekim 2022: Runbow

22 Eylül - 29 Eylül 2022: ARK Survival Evolved

22 Eylül - 29 Eylül 2022: Gloomhaven

15 Eylül - 22 Eylül 2022: Spirit of the North

15 Eylül - 22 Eylül 2022: The Captain

8 Eylül – 15 Eylül 2022: Hundred Days

8 Eylül – 15 Eylül 2022: Realm Royale Reforged

1 Eylül - 8 Eylül 2022: Knockout City

1 Eylül - 8 Eylül 2022: Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

1 Eylül - 8 Eylül 2022: Submerged: Hidden Depths

25 Ağustos - 1 Eylül 2022: Ring of Pain

24 Ağustos - 30 Ağustos 2022: Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack

18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: DOOM 64

18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: Rumbleverse™ – Bum Boksçu İçerik Paketi

11 Ağustos – 18 Ağustos 2022: Cook, Serve, Delicious! 3?!

4 Ağustos – 11 Ağustos 2022: Unrailed!

28 Temmuz – 4 Ağustos 2022: Lawn Mowing Simulator

21 Temmuz – 28 Temmuz 2022: Shop Titans ve Tannenberg

14 Temmuz – 21 Temmuz 2022: Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder