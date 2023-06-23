2018 yılında internet sitesi ve oyunları yükleyip oynayabilmek için zorunlu olan istemci olmak üzere iki ayağıyla birlikte piyasaya sürülen Epic Games, kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar ile milyonlarca oyuncunun sevdiği bir dijital oyun platformu... Epic Games'in bu hafta vereceği oyun belli oldu. Peki, bu oyun ne? Epic Games daha önce hangi oyunları ücretsiz vermişti? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Epic Games Bu Hafta Vereceği Ücretsiz Oyun
Epic Games, 22 Haziran - 29 Haziran 2023 tarihleri arasında macera ve simülasyon türündeki TheHunter: Call of the Wild ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunlarını ücretsiz olarak verecek.
Epic Games Daha Önce Verdiği Ücretsiz Oyunlar
15 Haziran - 22 Haziran 2023: Guacamelee! Super Turbo Championship Edition
15 Haziran - 22 Haziran 2023: Guacamelee! 2
8 Haziran - 15 Haziran 2023: Payday 2
1 Haziran - 8 Haziran 2023: Midnight Ghost Hunt
25 Mayıs - 1 Haziran 2023: Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
18 - 25 Mayıs 2023: Death Stranding
11 - 18 Mayıs 2023: The Sims 4 The Daring Lifestyle Bundle
4 - 11 Mayıs 2023: Kao the Kangaroo
4 - 11 Mayıs 2023: Horizon Chase Turbo
4 - 11 Mayıs 2023: Against All Odds
27 Nisan - 4 Mayıs 2023: Poker Club
27 Nisan - 4 Mayıs 2023: Breathedge
20 - 27 Nisan 2023: Never Alone (Kisima Ingitchuna)
20 - 27 Nisan 2023: Beyond Blue
13 - 20 Nisan 2023: MORDHAU
13 - 20 Nisan 2023: Second Extinction
6 - 13 Nisan 2023: Shapez
6 - 13 Nisan 2023: Dying Light Enhanced Edition
6 - 13 Nisan 2023: Blazing Sails
30 Mart - 6 Nisan 2023: The Silent Age
30 Mart - 6 Nisan 2023: Tunche
23 Mart - 30 Mart 2023: World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi
23 Mart - 30 Mart 2023: Chess Ultra
16 Mart - 23 Mart 2023: Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War
9 Mart - 16 Mart 2023: Call of the Sea
2 Mart - 9 Mart 2023: Rise of Industry
23 Şubat - 2 Mart 2023: Duskers
16 Şubat - 23 Şubat 2023: Warpips
9 Şubat - 16 Şubat 2023: Recipe for Disaster
2 Şubat - 9 Şubat 2023: City of Gangsters
2 Şubat - 9 Şubat 2023: Dishonored: Death of the Outsider
26 Ocak - 2 Şubat 2023: Hell is Others
26 Ocak - 2 Şubat 2023: Adios
19 Ocak - 26 Ocak 2023: Epistory - Typing Chronicles
12 Ocak - 19 Ocak 2023: Gamedec - Definitive Edition
12 Ocak - 19 Ocak 2023: Divine Knockout (DKO)
12 Ocak - 19 Ocak 2023: First Class Trouble
5 Ocak - 12 Ocak 2023: Shadow Tactics - Aiko's Choice
5 Ocak - 12 Ocak 2023: Kerbal Space Program
29 Aralık - 5 Ocak 2023: Eximius: Seize the Frontline
29 Aralık - 5 Ocak 2023: Dishonored - Definitive Edition28 Aralık - 29 Aralık 2022: Mortal Shell
27 Aralık - 28 Aralık 2022: Severed Steel
26 Aralık - 27 Aralık 2022: F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
25 Aralık - 26 Aralık 2022: Death Stranding
24 Aralık - 25 Aralık 2022: Metro Last Night Redux
23 Aralık - 24 Aralık 2022: Encased
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game
22 Aralık - 23 Aralık 2022: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
21 Aralık - 22 Aralık 2022: LEGO Builder's Journey
20 Aralık - 21 Aralık 2022: Wolfenstein: The New Order
19 Aralık - 20 Aralık 2022: Them's Fightin' Herds
18 Aralık - 19 Aralık 2022: Sable
17 Aralık - 18 Aralık 2022:Costume Quest 2
16 Aralık - 17 Aralık 2022: Horizon Chase Turbo
15 - Aralık - 16 Aralık 2022: Bloons TD 6
8 Aralık - 15 Aralık 2022: Saints Row IV Re-Elected
8 Aralık - 15 Aralık 2022: Wildcat Gun Machine
1 Aralık - 8 Aralık 2022:Fort Triumph
1 Aralık - 8 Aralık 2022:RPG in a Box
24 Kasım - 1 Aralık 2022: STAR WARS: Squadrons
17 Kasım - 24 Kasım 2022:Evil Dead: The Game
17 Kasım - 24 Kasım 2022: Dark Deity
10 Kasım - 17 Kasım 2022: Alba - A Wildlife Adventure
10 Kasım - 17 Kasım 2022:Shadow Tactics: Blades of the Shogun
3 Kasım - 10 Kasım 2022: Rising Storm 2: Vietnam
3 Kasım - 10 Kasım 2022: Filament
27 Ekim - 3 Kasım 2022: Saturnalia
27 Ekim - 3 Kasım 2022: Warhammer 40,000: Mechanicus
20 Ekim - 27 Ekim 2022: Fallout 3: Game of the Year Edition
20 Ekim - 27 Ekim 2022: Evoland Legendary Edition
13 Ekim - 20 Ekim 2022: Dark Wood
13 Ekim - 20 Ekim 2022: ToeJam & Earl: Back in the Groove!
6 Ekim - 13 Ekim 2022: Rising Hell
6 Ekim - 13 Ekim 2022: Slain: Back From Hell
29 Eylül - 6 Ekim 2022: The Drone Racing League
29 Eylül - 6 Ekim 2022: Runbow
22 Eylül - 29 Eylül 2022: ARK Survival Evolved
22 Eylül - 29 Eylül 2022: Gloomhaven
15 Eylül - 22 Eylül 2022: Spirit of the North
15 Eylül - 22 Eylül 2022: The Captain
8 Eylül – 15 Eylül 2022: Hundred Days
8 Eylül – 15 Eylül 2022: Realm Royale Reforged
1 Eylül - 8 Eylül 2022: Knockout City
1 Eylül - 8 Eylül 2022: Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition
1 Eylül - 8 Eylül 2022: Submerged: Hidden Depths
25 Ağustos - 1 Eylül 2022: Ring of Pain
24 Ağustos - 30 Ağustos 2022: Destiny 2 Bungie 30th Anniversary Pack
18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: DOOM 64
18 Ağustos – 25 Ağustos 2022: Rumbleverse™ – Bum Boksçu İçerik Paketi
11 Ağustos – 18 Ağustos 2022: Cook, Serve, Delicious! 3?!
4 Ağustos – 11 Ağustos 2022: Unrailed!
28 Temmuz – 4 Ağustos 2022: Lawn Mowing Simulator
21 Temmuz – 28 Temmuz 2022: Shop Titans ve Tannenberg
14 Temmuz – 21 Temmuz 2022: Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder