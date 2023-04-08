Epic Games'in Bahar İndirimleri, AAA oyunlardan bağımsız yapımlara kadar geniş bir yelpazede oyunları içeriyor. İndirimli oyunlar arasında şunlar gibi popüler başlıklar bulunmaktadır:

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Assassin's Creed Valhalla

Hades

The Outer Worlds

Bahar İndirimleri kapsamında, oyuncular ayrıca ücretsiz oyunlar ve DLC paketleri de bekleyebilirler. Epic Games, kullanıcılarına daha fazla oyun deneyimi sunmak için zaman zaman ücretsiz oyunlar sunmaktadır. Bu sayede, oyuncular farklı türlerdeki oyunları deneyimleyebilir ve koleksiyonlarını genişletebilirler.

İndirimler, sınırlı bir süre için geçerli olacak ve oyun tutkunlarının acele etmeleri gerekmektedir. Bu dönemde, oyuncular istedikleri oyunları ve genişlemeleri daha uygun fiyatlarla edinerek, oyun koleksiyonlarını zenginleştirebilirler.

Epic Games Bahar İndirimleri 2023, oyun severler için büyük fırsatlar sunuyor. Oyunlarınızı daha uygun fiyatlarla edinmek ve baharın coşkusunu yeni maceralarla yaşamak için, indirim dönemini kaçırmayın!

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