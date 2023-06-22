Enver İskurt kaç yaşında, nereli? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kimdir, Enver İskurt biyografisi. Enver İskurt son dakika Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Enver İskurt hakkında bilgiler ve Enver İskurt'un sosyal medya hesapları:

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Enver İskurt kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listeleri

Kısaca Enver İskurt biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Enver İskurt kaç yaşında nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Enver İskurt 1966'da Trabzon'da doğdu. 57 yaşındaki Bakan yardımcısı evli ve 2 çocuk babasıdır.

Enver İskurt kaç yaşında?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt 57 yaşında. Enver İskurt 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Enver İskurt nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atanan Enver İskurt Trabzon'da doğdu.

Enver İskurt ne mezunu?

İskurt, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Enver İskurt biyografisi ve çalıştığı yerler

1989 yılında Karayolları 11.Bölge (Van) Müdürlüğü Etüt-Ekip Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 2005 yılı sonuna kadar Karayolları Bölge Müdürlüklerinde; Etüt-Ekip Mühendisi, Yol Yapım Kontrol Mühendisi, Yol Yapım Kontrol Şefi, Yol Üstyapı (Asfalt) Başmühendisi olarak görevler üstlenmiştir.

2006 – 2010 yılları arasında Otoyolları Daire Başkanlığı (İşletmeler Dairesi Başkanlığı ) Köprü Şube Müdürü, 2011 – 2014 yılları arasında Otoyollar (İşletmeler) Dairesi Başkanı, 2015 – 2016 yılları arasında KGM Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş olarak görevlerde bulunmuştur.

2016 – 2017 yılları arasında yeniden İşletmeler (Otoyollar) Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Haziran 2017 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı olmuştur. 21 Temmuz 2018 tarihli ve 30485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/28 sayılı Atama Kararı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Enver İskurt Sosyal Medya Hesapları

Twitter hesabı: @iskurtenver