Enner Valencia'nın menajeri tarih verdi: Cuma günü karar verilecek!

Enner Valencia'nın menajeri Chalo Vargas, oyuncunun geleceği hakkında heyecan uyandıran açıklamalar yaptı. Vargas, Enner ve ailesiyle cuma günü bir araya geleceklerini ve mevcut seçenekleri değerlendireceklerini belirtti. Önceliklerinin Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalamak olduğunu ifade eden Vargas, aynı zamanda Brezilya, Meksika, Dubai ve Suudi Arabistan takımlarıyla da görüşmeler yaptıklarını açıkladı.

Dubai ve Suudi Arabistan ikinci planda!

Valencia'nın menajeri, Dubai ve Suudi Arabistan takımlarını ikinci planda düşündüklerini söyledi. Enner Valencia'nın en önemli hedefinin futbol oynamak olduğunu vurgulayan Vargas, 33 yaşında olmasına rağmen kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini belirtti. Ayrıca, Enner Valencia'nın milli takımda oynamaya devam etme düşüncesinin de gelecek kararında etkili olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarları sabırsızlıkla bekliyor!

Enner Valencia'nın sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi ve geleceğinin belirsizliğini koruması, Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Valencia'nın bu sezonki etkileyici performansı ve gol krallığı yarışında Alex De Souza'nın rekoruna ortak olması, onu Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri haline getirdi. Taraftarlar, Valencia'nın Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalayıp imzalamayacağını sabırsızlıkla beklemektedir.

Enner Valencia'nın geleceğiyle ilgili son kararın cuma günü verileceği belirtilirken, futbolseverler bu önemli gelişmeyi heyecanla beklemeye devam ediyor.

Yenigün Haber Merkez