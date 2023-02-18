Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından mobil hizmet aracının veteriner ve teknik personel ile yola çıktığını söyledi.

Ekibin, enkaz altında kalan ya da mağduriyet yaşayan yaklaşık 300 pet hayvana tıbbi müdahalede bulunduğunu dile getiren Polat, bölgeden 9 köpek, 2 kedi ve 2 kuşun da Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ne sevk edildiğini anlattı.

Polat, beton yığınları arasında kurtarılmayı bekleyen ya da sahiplerini kaybeden hayvanların en büyük sorununun yaşadıkları psikolojik travma olduğunu ifade ederek "Yaşadıkları stres, kaygı ve bundan kaynaklı problemler vardı. Paco Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki deneyimli arkadaşlarımız onların eğitimine, rehabilitasyonuna katkı sunacaklar. Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir sağlık problemi olmadığına kanaat getirdiğimiz kedi ve köpekler sahiplendirilecek." diye konuştu.

Merkeze getirilen hayvanlara ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştıklarını belirten Polat, kedi, köpek ya da kuşlarını kaybeden depremzedeleri de can yoldaşlarına kavuşturmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Polat, deprem sonrası travma yaşayan hayvanlardaki davranışsal problemleri aşmak için çalıştıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Davranışsal problemler zaten hemen kendini gösteriyor. Strese bağlı olarak kaygı bozukluğu çok fazla oluyor. Ürkeklik, çekingenlik kendini gösteren temel unsurlar. Bunları zamanla aşacaklar burada. Arkadaşlarımızın sevgi ve şefkati onların bu süreci atlatmasını sağlayacak. Rehabilitasyon, sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp dijital kimliklendirilmesi yönünde bir süreç, parazit gibi aşıların yapılmasını da içeriyor. Aslında hayvanların psikolojik anlamda tedavilerini içeren bir kelime değil. Fakat biz rehabilitasyonu biraz daha geniş tutuyoruz. Onların psikolojik anlamda da iyileşmesini, tekrar sosyalleşmesini sağlamak adına da eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz."

Umut Polat, depremzede bir kanaryaya "Umut", muhabbet kuşuna da "Can" adını verdiklerini sözlerine ekledi.(AA)