Bu yıl ödül alanlar arasında sosyal ve yardımsever belediyecilik anlayışı ile ön plana çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 6 saat boyunca çalışıp enkaz altından yalın ayak çıkardıkları vatandaşımıza üşümemesi için kendi botlarını giydirerek gönülleri kazanan Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Burak Kürşat Aydın da yer aldı. Birebir iyilik yapmanın evrensel bir doğru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Birebir iyiliğe biz sessiz iyilik diyoruz. İdeal iyiliğin göstererek değil, sessizce yapmak olduğunu biliyoruz.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi, Adalet, Dürüstlük, Şefkat ve Merhamet, Şeffaflık, Cesaret, Empati ve Sorumluluk, Güven ve Sadakat, Utanma, Alçakgönüllülük, Yardımlaşma, Helalleşme, Selamlaşma, İçtenlik, Bağışlama, Cömertlik, Fedakârlık, Minnettarlık, Çoğulculuk, Katılımcılık, Özgürlükçülük, Hesap Verebilirlik, Uzlaşmacılık, Yenilikçilik, Vefa gibi 24 altın değeri yaşatmak amacıyla her sene Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu’nun değer gördüğü kişi ve kurumlara “Yüksek İnsani Değerler Ödülleri”ni takdim ediyor

Bu yılki Üsküdar Üniversitesi 8. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri Töreni, Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlendi. Bu yılki ödüller sosyal ve yardımsever belediyecilik anlayışı ile ön plana çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 6 saat boyunca çalışıp enkaz altından yalın ayak çıkardıkları vatandaşımıza üşümemesi için kendi botlarını vererek gönülleri kazanan İtfaiye Eri Burak Kürşat Aydın, 2017 yılında kurduğu Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki mazlum insanlara ihtiyaçları doğrultusunda ayni ve nakdi destek sağlayan Gamze Özçelik, gerek özel kuruluşlarda gerek devlet kademelerinde eğitime, bilime ve iş dünyasına önemli katkılar sunan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, güfte ve besteleri ile Türk sanat müziğine sunduğu değerli eserlerin yanı sıra kalemini insanlardaki manevi şuuru uyandırmaya adayan şair Cengiz Numanoğlu, ihtiyaç sahibi insanlara görev yaptığı camide sağladığı desteklerle toplumda da benzer yardım faaliyetlerini teşvik eden Beyoğlu Selimiye Hatun Camii İmam Hatibi Osman Gökrem’e takdim edildi. Yapay zeka ve sanatı birleştirip hayata geçirdiği eserleri ile uluslararası ödüller alarak ülkemizi gururlandıran Sanatçı Refik Anadol ve kaleme aldığı eserleri ve çevirisini yaptığı kitaplar ile toplumumuzun aydınlanmasına vesile olan Yazar Yusuf Kaplan da ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İyiliklerin yaygınlaşması için ödüllendirmeliyiz”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan açılış konuşmasında sessiz iyiliklerin ve yardımlaşmanın önemine işaret etti. Yüksek İnsani Değerler Ödül Törenleri’ne 2016 yılında başladıklarını belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İyi ve güzel davranışların toplumda yaygınlaşmasını istiyorsak ödüllendirilmesi, teşvik edilmesi ve sosyal kabul görmesi gerekiyor. Üniversite olarak iyi insan yetiştirmeyi de önemsiyoruz. Çünkü insanların sahip oldukları yeteneklerini iyicil şekilde kullanmalarını sağlamamız lazım.” dedi.

İyi bilgisiyar mezunu olur ama mezun olduktan sonra ‘hacker’ olur…

Tarhan, iyi insan olmanın iyi meslek sahibi olmaktan daha önemli olduğunu söyleyerek bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Tarhan, "İyi insan yetiştirmek bizim görevlerimizden. İyi bir bilgisayar mühendisi olur ama mezun olduktan sonra 'hacker' olur. Kimya mühendisi olur, sentetik uyuşturucu üretir. İyicil değil kötücül insanlar olabilirler." dedi.

Değerler küreselleşme ve sosyal medya ile kötüye gidiyor…

İnsanlığa dair iyi değerlerin küreselleşme ve sosyal medya ile kötüye doğru gittiğinin bilimsel olarak da gözlemlendiğine dikkati çeken Tarhan, "Burada kendine yaşam hedefi koyması, yaşam piramidinin en yukarısına soyut hedefler koyması gerekiyor. Hayatın sonuna geldiğinde nasıl bir insan olarak anılmak istiyorsun. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Mezar taşında ne yazılmasını istiyorsun? Bunlar önemli. Soyut hedefi olmayan, sadece kendi çıkarını kutsallaştıran insan tipinin çoğaldığını görüyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İnsani değerleri bilimsel formatta ders olarak veriyoruz”

İnsani değerli hayata geçirmelerinin bilimsel kanıtlara dayandığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “İnsani değerler küresel olarak bilimsel kongrelerde ele alınıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz 5. Uluslalarası Pozitif Psikoloji Kongreminiz onur konuğu olan çoklu zekâ kuramcısı ABD’li Psikolog Prof. Dr. Howard Gardner; gelecekte hayat kolaylaşabilir ancak insan kalmak çok kolay olmayabilir… demişti. Evet, insanlığımızı kaybetme ihtimalinden bahsetmişti. Bu riske karşı biz de elimizden geldiği ölçüde bu şekilde çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize de bu insani değerleri bilimsel bir formatta pozitif psikoloji dersi ile vermeye 2013 yılında başladık. Tüm öğrencilerimiz o dersi zorunlu ders olarak alıyorlar. Bu dersi Harvard 2015’te başlatmıştı, biz onlardan önce başlatmış olduk. Hatta 5. Pozitif Psikoloji Kongresini de ‘İyilik Bilimi’ temalı yaptık.” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İdeal iyilik göstererek değil sessizce yapılandır”

Birebir iyilik yapmanın evrensel bir doğru olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Birebir iyiliğe biz sessiz iyilik diyoruz. İdeal iyiliğin göstererek değil sessizce yapmak olduğunu biliyoruz. Fakat Yüksek İnsani Değerler Ödül Töreni’nde yapılan iyilikleri göstermemizin nedeni gençlere örnek olabilmektir. Onları iyilik yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bir de rastgele iyilikler var. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde rastgele iyilik projeleri var.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gençlerden ümitliyim”

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ilk günlerinde gördüklerinden dolayı gençlerden çok ümitli olduğunu da dile getiren Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Z kuşağı diye eleştirilen gençler, deprem olduğunda burada tüm öğrenci kulüplerini harekete geçirdiler, ihtiyaçları tedarik edip bölgelere yönlendirdiler. Gece-gündüz demeden 3-4 gün çalıştılar. Sadece üniversitemizdeki değil haklarında ‘Bu gençlik nereye gidiyor?’ dediğimiz ülkemizdeki gençler de ellerinden gelen desteği verdiler. Diğer insani değerleri de gençler hayatlarına katarlarsa daha az hata yaparlar. İnsan deneme – yanılma metodu ile öğreniyor fakat bilgi o kadar çok ki her şeyi deneme – yanılma metodu ile öğrenmeye imkan yok. Buna ömür yetmez o yüzden başkalarının tecrübelerinden ders alarak öğrenmek gerekiyor. En ideal öğrenme tecrübelerden ders alarak öğrenmektir. Yenilikçilik, girişimcilik ve kendini geliştirmek önemli değerlerdir. Bizim de gençlere bunları öğretme sorumluluğumuz var.”

İlk ödül, Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e verildi

Ödüllerin ilki gerek özel kuruluşlarda gerek devlet kademelerinde eğitime, bilime ve iş dünyasına önemli katkılar sunan akademisyen Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e takdim edildi. Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e ödülü, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi. Bugüne kadar pek çok ödül aldığını belirten Prof. Dr. Muhittin Şimşek, bu ödül kadar kendini memnun eden hiçbir ödülün olmadığını söyledi. Ödülün manevi değerinin yüksekliğine dikkat çeken Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Özdemir Asaf, ‘İnsanın değeri kuruş ile değil duruşu ile ölçülür’ diyor ya… Dolayısıyla bu ödül, kuruş ile ölçülmüyor, duruş ile ölçülüyor.” dedi.

Şair Cengiz Numanoğlu’na 8. YİDER Ödülü takdim edildi

Üsküdar Üniversitesi 8. Yüksek İnsani Değerler Ödüllerinden bir diğeri, güfte ve besteleri ile Türk sanat müziğine sunduğu değerli eserlerin yanı sıra kalemini insanlardaki manevi şuuru uyandırmaya adayan Şair Cengiz Numanoğlu’na takdim edildi. Törene sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Şair Cengiz Numanoğlu’nun ödülünü kendisi gibi sanatçı olan manevi kızı İkbal Gürpınar aldı. Numanoğlu’nun ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör İkbal Gürpınar’a takdim etti. İkbal Gürpınar ise Şair Cengiz Numanoğlu’nun geçirdiği ameliyat nedeniyle törene katılamadığını ancak ödül için Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Gürpınar, törende Şair Cengiz Numanoğlu’nun kızıyla beraber törenin de ismini ihtiva ettiği için seçtiği “İnsan doğduk ama olabildik mi?” isimli şiirini okudu.

İmam Hatip Osman Gökrem ödülünü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Mehmet Zelka’dan aldı

Üsküdar Üniversitesi 8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü’nün bir diğer sahibi ise ihtiyaç sahibi insanlara görev yaptığı camide sağladığı desteklerle toplumda da benzer yardım faaliyetlerini teşvik eden Beyoğlu Selimiye Hatun Camii İmam Hatibi Osman Gökrem oldu. Osman Gökrem’e ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Zelka takdim etti. İmam Hatibi Osman Gökrem de teşekkür ettiği konuşmasında “İyilik Delileri” olarak isimlendirdiği gönüllülerle beraber yaptıkları yardım çalışmalarından bahsetti. Gökrem, hayırseverlere yapacakları yardımları birilerinin aracılığı ile değil, hayatlara dokunarak yapmalarını tavsiye etti.

Kahramanmaraş’ta depremzedeye çizmelerini vermişti

Üsküdar Üniversitesi 8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü’ne sosyal ve yardımsever belediyecilik anlayışı ile ön plana çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 6 saat boyunca çalışıp enkaz altından yalın ayak çıkardıkları vatandaşımıza üşümemesi için kendi botlarını vererek gönülleri kazanan İtfaiye Eri Burak Kürşat Aydın oldu.

Başkan Alp Kargı ve İtfaiye Eri Burak Kürşat Aydın’a ödülleri, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Koçak tarafından takdim edildi. Törene katılamayan Başkan Alp Kargı’nın yerine ödülü alan Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, ödül için Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Duygulu anlar yaşayan itfaiye eri Burak Kürşat Aydın “İnsani refleksle botlarımı çıkarıp verdim”

Belediye olarak sosyal belediyecilik adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Ergül, Kahramanmaraş depreminden hemen sonra kimseden talimat beklemeden Başkan Kargı’nın emirleriyle Merzifon Belediyesi ekipleri olarak Merzifon’dan deprem bölgesine giderek arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra konteyner ve gıda yardımı gibi konularda destek olduklarını söyledi. Ödül için Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi’ne teşekkür eden İtfaiye Eri Burak Kürşat Aydın da depremden hemen sonra gittikleri deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarından bahsetti. Duygulu anlar yaşayan Aydın, “Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşlı bir amcamızı sağ salim enkazdan çıkardık. Amcamızın ayağının çıplak olduğunu gördüm ve insani bir refleksle botlarımı çıkarıp ona giydirme gereği duydum. Şu anda bile duygulanıyorum. Umarım Allah’ım bir daha böyle acılar yaşatmaz” diye konuştu.

Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik de ödül aldı

Törende son olarak 8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü, Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında ulaştıkları Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve Asya’daki mazlum ailelere, çocuklara ve hayvanlara ihtiyaçları doğrultusunda ayni ve nakdi şekilde destek sağlamaları ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ihtiyaç sahibi halkımıza sundukları desteklerden dolayı Dernek Başkanı Gamze Özçelik’e sunuldu. Gamze Özçelik’in ödülü de Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından takdim edildi.

Gamze Özçelik: “İnsani değerleri beslediğimizde mucizelere ulaşıyoruz”

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı da son 2 aydır ekstra duygusal olduğunu belirten Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, “Yüce Allah’ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum. İlk günden bu yana bir kere bile ‘Neden gidiyorsun anne?’ demediği için oğluma teşekkür ediyorum. Hep destek oldu, hiçbir zaman sorun çıkarmadı.” dedi. Özçelik, birlikte çalıştıkları Umuda Koşanlar Derneği’ndeki yol arkadaşlarına ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Sanatçı Refik Anadol’a ödül verildi

Törende ödül alan bir başka isim de dijital art kavramını, mimari, veri bilimi ve yapay zeka ile buluşturarak dünyada dijital sanat tarihini başlatması, genç yaşına rağmen 200’e yakın projeyi hayata geçirerek çalışkanlığı ve yaratıcılığı ile yeni nesillere örnek olmasından dolayı sanatçı Refik Anadol’a sunuldu.

Bir ödül de Yazar Yusuf Kaplan’a…

Yazar Yusuf Kaplan da gösterdiği medeniyet eksenli bütünleştirici tavrın düşünce geleneğimize yeni açılımlar kazandırması, yazılarında isimlerini dile getirdiği, alıntılar yaptığı yerli, yabancı düşünürlerin değerli eserlerini dilimize kazandırması ve yorumlamasıyla kendinden sonraki nesillere geniş bir çerçeve açması, aynı zamanda medya iletişim alanındaki değerli katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Törende ödül alanlara Hisseden İnsan heykeli ile birlikte ÇEKÜL fidan sertifikası da takdim edildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi