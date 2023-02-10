Enkazdan çıkarıldığında 'kendisine sarılacağı' sözünü veren kurtarma görevlisi 101. saatte sözünü tuttu

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu kurtarıldı

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Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tuttu.

Termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş'a ulaştı.