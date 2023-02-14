Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da görevlendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, 167 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Görev değişimi sonrası Konya'ya dönen ekipten İbrahim Sezer Kısa, AA muhabirine, büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a ilk ulaşan ekiplerden olduklarını söyledi.

Hatay'a ulaştıktan sonra 24 saate yakın bir süre yemek yemeden, uyumadan çalıştıklarını belirten Kısa, "Ela isminde bir kızımız, babasıyla kendilerine bir yaşam boşluğu bulmuşlar. Babası elini uzattı. Herhangi bir yaralanmaları yoktu. Ela korktuğunu söyledi. Depremzedelerin yaşadıklarını hissetmemiz mümkün değil ama onların acısına da mutluluğuna da ortak olduk. Gözlerimizden yaş aka aka çalıştık." diye konuştu.

Kısa, depremden 70 saat sonra enkazdan sağ çıkardıkları bir kadınla karşılaşma anlarını, "Yaklaşık 2-2,5 saat çalıştık. Birimizin elini tuttu. 'Beni kurtarın ama ne olursunuz kendinizi riske atmayın, size bir şey olmasın.' dedi. 70 saatten fazla enkazın altında kalmış bir yandan da bizi sakinleştirmeye çalışıyordu." sözleriyle anlattı.

Kurtardıkları her canın kendilerine moral verdiğini dile getiren Kısa, "Çıkardığımız her canlıyla yeniden doğmuş gibi olduk. Bir canlıyı çıkardığınızda yorgunluk, açlık, susuzluk hissetmeden hemen bir diğerine daha ulaşabilmek için canla başla mücadele ediyorsunuz." dedi.

"Gülümsemeye başladı, çıkarılacağına artık emindi"

Ekipten Haydar Gazi Çetin, enkazdan çıkan her bir canın kendilerine büyük moral olduğunu söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalıştığını bilmenin enkaz altındakileri de rahatlattığını ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Günlerce uyumuyorsun, yemek yemiyorsun, açlığını hatırlayamıyorsun çünkü oradan birilerini çıkarmışsın, birileri seni bekliyor. Çıkardığımız iki çocuk ve annesi vardı. İlk çocuğu çıkardık, sağlık ekiplerine teslim ettik, ikinci çocuk gülümsemeye başladı. Çıkarılacağına artık emindi. Bizim orada olmamız onlara da büyük moral veriyordu. Onların sesini duymak, konuşmak bizi de motive ediyordu."

Ekipten Ali Uçar, "Bazen yorgun düşüyorsunuz, takatiniz kalmıyor ama bir ses duyduğunuzda öyle bir güç geliyor ki insanları kurtarmak için elinizden gelen her şeyi veriyorsunuz. Bir insanı kurtardığınızda günlerce dinlenmiş gibi oluyorsunuz. Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.