Proje, beş yılda tamamlanacak ve 109 kilometre yol inşa edilecek.

ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile Kuzey Makedonya Koridor 8 ve 10d Otoyolu projesinin inşaat işlerini üstlendi. Otoyol sözleşmesi Kuzey Makedonya yetkililerinin katıldığı törenle imzalandı. Proje, beş yılda tamamlanacak ve 109 kilometre yol inşa edilecek.

34 köprü, 34 üst geçit ve 24 alt geçit inşa edilecek

Uluslararası çapta gerçekleştirdikleri işlerine yeni bir proje daha eklediklerini belirten ENKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Tara, “Proje dahilinde 34 köprü, 34 üst geçit ve 24 alt geçit inşa edilecek. Ayrıca yedi adet kavşak, karayolları ve demiryolları ile Vardar ile Kara Drin Nehri’ni rota boyunca kesen çok sayıda yapı tesis edilecek. Proje gerçekleştirdiğimiz ülkelerin ekonomilerine önemli katkılar sağladık. Bu proje ile bu misyonumuza devam edeceğiz. Sürdürülebilir başarımızın arkasında ENKA’nın kuruluşundan beri sahip olduğu yenilikçilik, mühendislikte mükemmeliyetçilik, kalite, iş güvenliği ve sağlığı ile çevre politikalarına bağlılık prensipleri mevcut.” dedi.

Bölge ekonomisi canlanacak

Proje kapsamında önemli miktarlarda kazı, dolgu, şev koruma, köprü, viyadük, üst geçit, alt geçit ve kavşak yapılacağını ifade eden ENKA Altyapı Projelerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özger İnal, yapılacak otoyolla Avrupa’nın önemli ulaşım koridorlarından Koridor 8 ve Koridor 10’un önemli parçalarından oluşan, 109 kilometrelik dört ana kesimin inşa edileceğine dikkat çekti. İnal, projeyle bölge ekonomisinin canlanacağı ve çevre ülkeler ile bağlantının her alanda mükemmelleşeceği bilgisini verdi.

Proje ile Kuzey Makedonya Avrupa’ya bağlanıyor

Proje kapsamında Koridor 8’in Tetovo – Gostivar, Gostivar – Bukojcani ve Trebenista – Struga – Kjafasan kesimleri; Koridor 10d’nin ise Prilep – Bitola kesimi inşa edilecek. Kuzey Makedonya topraklarını Avrupa ulaşım koridorlarına bağlayacak koridor 8 ve 10d otoyolunun inşasına 2023’de başlanacak ve beş yıl içerisinde tamamlanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ