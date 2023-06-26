ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı 10 Temmuz’da başlıyor. Farklı sanat dallarından seçkin örneklerle nitelikli yorumları bir araya getiren program, 16 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler etkinlik biletlerini, sanatın erişimine katkı sağlamayı amaçlayan ENKA Sanat’ın 40. yaşına özel 40 TL’den edinebilecek. Film gösterimlerinde “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası tüm sanatseverler için geçerli olacak.

Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı aynı sahnede

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı, ENKA Sanat’ın iki daimi sanatçısı Dünyaca ünlü besteci- piyanist Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı aynı sahnede bir araya getiren muhteşem bir konserle başlıyor. Fazıl Say’ın, Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve Nâzım başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçkinin yer alacağı gecede, şiirleri Genco Erkal seslendirecek. 10 Temmuz’daki konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.

Fazıl Say & Genco Erkal’ı aynı sahnede buluşturan konser, 10 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.15’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Konser biletlerine Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nden ulaşılabilinir.