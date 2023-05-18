Enişteler için bir efsane olan Fiat Doblo, Türkiye’de üretimine son verme kararı aldı. Bu kararın sebepleri nelerdir? Hangi tarihte üretim sona erecek? Detaylar haberimizde.

İlk İmalat 2001 Yılında

Fiat Doblo, ilk olarak 2000 yılında piyasaya sürüldü. Aralık 2000’de Türkiye’deki Bursa fabrikasında üretimine başlandı. 20 Mayıs 2023 itibariyle Türkiye’de yaklaşık 23 yıldır üretilen Doblo, artık Türkiye’de üretilmeyecek.

Sebepleri Nelerdir?

Fiat Doblo’nun Türkiye’deki üretimine son verilme kararının sebepleri arasında ekonomik nedenler ve yeniliklerin getirilmesi yer alıyor. Yeni nesil Doblo’nun üretimi, İspanya’da yapılacak.

Hangi Tarihte Üretim Sona Erecek?

Fiat Doblo’nun Türkiye’deki üretimine ne yazık ki 2023 yılı itibariyle son veriliyor. Ancak, var olan stokların tükenmesi durumunda Türkiye’de satışa sunulmaya devam edilebilir.

TOFAŞ, son yerli Doblo'yu 20 Mayıs'ta üretecek. Bu tarihten sonra Türkiye'de Doblo üretimi yapılmayacak. ""Erken çekildi! İspanya'da üretilen yeni Doblo, Haziran ayının 2. haftasında Türkiye'de satışa sunulacak.

Enişteler, üzücü bir haberle karşı karşıya kalıyor. Artık Türkiye’de üretilmeyecek olan Doblo, hafif ticari araç kategorisinde çok sevilen bir modeldi. Ancak, Fiat’ın yeni nesil Doblo modelini İspanya'da üretecek olması da heyecan verici bir gelişme olarak görülebilir.