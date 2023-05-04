Türkiye’nin en sevilen oyun influencer’larından Enis Kirazoğlu, yeni oyun stüdyosu Phew Phew Games’i ve stüdyonun ilk oyunu Anomaly Agent’ı PC platformu için duyurdu.

Bir süredir ürettiği popüler oyun inceleme ve gündem videolarının dışında oyun projeleri üzerinde de çalıştığı bilinen Enis Kirazoğlu ve kreatif ekibi, Phew Phew Games markası altında toplandı.

Yaklaşık iki yıllık bir geliştirme sürecinin ardından duyurulan Anomaly Agent, dünyaya tehlike saçan Anomali tehditlerini yok etmekle görevli Ajan 70’in maceralarını konu alıyor. Ajan 70, tam da terfi alacağı gün, zaman akışının bütünlüğünü tehdit eden bir tehlike ortaya çıkar. O güne değin çıktığı görevlerden çok daha büyük ölçekli bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu anlayan Ajan 70, kendini zamanın bütünlüğünü korumasını gerektiren bir görevin içinde bulur.

Anomaly Agent, “aksiyon-platform” türüne birçok yenilik getiriyor

Yeniliklerle dolu Anomaly Agent’ta oyuncuları bekleyen birçok heyecan verici içerik bulunuyor. Oyunun dikkat çeken bazı özellikleri ise şu şekilde:

Kesintisiz, akıcı ve dinamik oyun yapısı,

Ajan 70, hem yakın hem de uzak mücadele opsiyonlarına sahip olacak,

Düşmanlar birbirleriyle etkileşime geçip yeni düşman tipleri haline gelebilecekler,

Oyuncular, oyunun dinamik olarak tasarlanan seviyelerinde, çevreyle de farklı şekillerde etkileşime geçebilecekler; tuzaklara dikkat etmek gerekirken, mekanlar da oyuncuya beklenmedik sürprizler sunabilecek,

Ajan 70 oyundaki karakterler ile diyalog kurabilecek.

Bu yıl içinde çıkışı planlanan Anomaly Agent’ın önce Steam ardından da popüler konsollara çıkarılması planlanıyor.