Kanal D'nin 3 yıldır ekranlarda olan çok sevilen dizisi 'Camdaki Kız'da 'Muzaffer Koroğlu' karakterini canlandıran Enis Arıkan, samimi açıklamalarda bulundu.

Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Enis Arıkan, çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Dizinin yavaş yavaş finale yaklaştığını belirten oyuncu, “Yavaş yavaş sonuna geldik. Harika bir ekiple uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel günler geçirdik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim” şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi