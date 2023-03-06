Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, seçimin kaybedilmesi halinde altı liderin de siyasetten tasfiye olacağını belirterek, "Altı lider tekrar ortak hareket etmeli" dedi.

"Millet mücadelesinde nefis olmaz, kibir olmaz"

"Bu seçim kaybedildiği takdirde Altılı Masa'dan hiçbir parti, hiçbir lider Sayın Akşener de dahil olmak üzere kazanan olmayacak. Eğer seçim kaybedilirse hiç kimse ben söylemiştim, ben görmüştüm demeye vakit bile bulamadan millet tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Liderler tasfiye olur. Dolayısıyla altı lider tekrar ortak hareket etmeli, birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeli. Çünkü bu seçim cumhuriyete inananlarla cumhuriyete karşı olanların seçimidir. Bu seçim sağ, sol seçimi değil, siyasi parti kavgası değil, millet mücadelesidir. Millet mücadelesinde de nefis olmaz kibir olmaz. Sen ben olmaz. Onun için bu masa milletin umudu olan bir masadır. Milletin beklentisi olan bir masadır. Milletin geleceğinin kurtuluşu olarak gördüğü bir masadır. Dolayısıyla bu masaya asla zarar gelmemesi gerekir. Demokrat Parti olarak biz masanın altılı olarak devamından yanayız."

Erdoğan’a twitter’dan cevap

DP'li Cemal Enginyurt, Altılı Masa için "Oturdular, konuştular, dağıldılar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve kazanacağız" diye konuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Altılı Masa) 'Oturdular, konuştular, dağıldılar.' demiş. Erdoğan boşuna sevinme. Oturduk, konuştuk, büyüyoruz ve KAZANACAĞIZ." ifadelerini kullandı.