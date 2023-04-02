3 Mart 1978 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ortaokulu ve liseyi İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroyla bu yıllarda tanıştı. Lise yıllarında Devlet Tiyatroları’nın dört oyununda rol aldı.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okumaya başladı. 1998 yılında ise “Anlat Şehrazat” müzikalinde ve Tiyatro Fora’da “Ölümsüzler” oyununda rol aldı. 2002 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini oyunculuk eğitimi üzerine yapmaya başladı ve 2005 yılında mezun oldu.

1998 yılından beri Kent Oyun yapan Engin Hepileri, 2008 yılında Israel Horowitz‘in “Kuyruk” adlı oyununu yöneterek yönetmenliğe de başlamış oldu.

Tiyatro oyunları

Rol aldığı oyunlar

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow – Müşterek – 2016

Katil Joe : Tracy Letts – Tiyatro.iN – 2014

Oda ve Adam : Eric De Volder – Kunstenfestival 0090 – 2012

Ölümüne : Moira Buffini – Kent Oyuncuları – 2011

Ve Veya Ya da : Marguerite Duras\Oscar van den Boogaard – Garaj İstanbul – 2011

Zorla Güzellik : Neil LaBute – Kent Oyuncuları – 2010

Cimri : Moliere – Kent Oyuncuları – 2008

Victoria (Zafer) : Dulcinea Langfelder – Kent Oyuncuları – 2008

Açık Denizde : Slowomir Mrozek – Kent Oyuncuları – 2007

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow – Kent Oyuncuları – 2007 (yönetmen yardımcısı)

Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları – 2006

Kumarbazın Seçimi : Patric Marber – Kent Oyuncuları – 2004

Inishmore’lu Yüzbaşı : Martin McDonagh – Kent Oyuncuları – 2003

Aşk Çemberi : David Hare – Kent Oyuncuları – 2003

Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları – 2002

Çözüm : David Auburn – Kent Oyuncuları – 2001

Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları – 2000

Nükte : Margaret Edson – Kent Oyuncuları – 1999

Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları – 1998

Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday – Tiyatro Fora – 1998

Benim Küçük Yıldızım : Cengiz Özek (çocuk oyunu) – 1998

Anlat Şehrazat – 1998

İnternet

Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022) – Reşat

Oynadığı klipler

Mor ve Ötesi – Son Giden (2001)

Gökhan Türkmen – Bir Öykü (2014)

Nilüfer – Seni Kimler Aldı (2017)

Sunuculuğunu yaptığı TV programları

Altın Petek (2016-2017)

Ödülleri

2004 – 8. Afife Tiyatro Ödülleri, Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü

2010 – 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

2011 – 18. Adana Altın Koza Ödülleri, Jüri Oyunculuk Özel Toplu Performans Ödülü (bütün oyuncular)

2015 – 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, “Ayhan Işık Özel Ödülü” (Çalsın Sazlar/Yağmur: Kıyamet Çiçeği)