3 Mart 1978 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ortaokulu ve liseyi İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroyla bu yıllarda tanıştı. Lise yıllarında Devlet Tiyatroları’nın dört oyununda rol aldı.
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde okumaya başladı. 1998 yılında ise “Anlat Şehrazat” müzikalinde ve Tiyatro Fora’da “Ölümsüzler” oyununda rol aldı. 2002 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini oyunculuk eğitimi üzerine yapmaya başladı ve 2005 yılında mezun oldu.
1998 yılından beri Kent Oyun yapan Engin Hepileri, 2008 yılında Israel Horowitz‘in “Kuyruk” adlı oyununu yöneterek yönetmenliğe de başlamış oldu.
Tiyatro oyunları
Rol aldığı oyunlar
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow – Müşterek – 2016
Katil Joe : Tracy Letts – Tiyatro.iN – 2014
Oda ve Adam : Eric De Volder – Kunstenfestival 0090 – 2012
Ölümüne : Moira Buffini – Kent Oyuncuları – 2011
Ve Veya Ya da : Marguerite Duras\Oscar van den Boogaard – Garaj İstanbul – 2011
Zorla Güzellik : Neil LaBute – Kent Oyuncuları – 2010
Cimri : Moliere – Kent Oyuncuları – 2008
Victoria (Zafer) : Dulcinea Langfelder – Kent Oyuncuları – 2008
Açık Denizde : Slowomir Mrozek – Kent Oyuncuları – 2007
39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow – Kent Oyuncuları – 2007 (yönetmen yardımcısı)
Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları – 2006
Kumarbazın Seçimi : Patric Marber – Kent Oyuncuları – 2004
Inishmore’lu Yüzbaşı : Martin McDonagh – Kent Oyuncuları – 2003
Aşk Çemberi : David Hare – Kent Oyuncuları – 2003
Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları – 2002
Çözüm : David Auburn – Kent Oyuncuları – 2001
Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları – 2000
Nükte : Margaret Edson – Kent Oyuncuları – 1999
Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları – 1998
Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday – Tiyatro Fora – 1998
Benim Küçük Yıldızım : Cengiz Özek (çocuk oyunu) – 1998
Anlat Şehrazat – 1998
İnternet
Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022) – Reşat
Oynadığı klipler
Mor ve Ötesi – Son Giden (2001)
Gökhan Türkmen – Bir Öykü (2014)
Nilüfer – Seni Kimler Aldı (2017)
Sunuculuğunu yaptığı TV programları
Altın Petek (2016-2017)
Ödülleri
2004 – 8. Afife Tiyatro Ödülleri, Tiyatroda Yeni Kuşak Özel Ödülü
2010 – 15. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
2011 – 18. Adana Altın Koza Ödülleri, Jüri Oyunculuk Özel Toplu Performans Ödülü (bütün oyuncular)
2015 – 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, “Ayhan Işık Özel Ödülü” (Çalsın Sazlar/Yağmur: Kıyamet Çiçeği)