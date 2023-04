Engin Hepileri, NTV'de yayınlanan Mümtaz Taylan’ın programı “Empati”ye konuk oldu. Başarılı oyuncu aile hayatı ve oğluyla ilgili gelen sorulara samimi açıklamalarda bulundu.

“Ailemizin direği şu an Can. Hayatın anlamı ailede... İşlerden vakit bulup Beyza (Şekerci) ve Can’la aile üçgenimizi kuruyoruz. Telefonlarımızı bırakıp Can’ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyoruz. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Çimentomuz Can, o bizi yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren oyuncu apartman dairelerinin kedi ve köpekler için uygun olmadığının altını çizerek; “Hayvanların özgürlüğünü kısıtladığımı düşünüyorum. Toprağa basmayan bir hayvan kendi yetilerinden uzaklaşacakmış gibi... Onu, 5 saat sokağa çıkartabilecek zamanım ya da bahçeli bir evim olsa kesinlikle köpeğim olurdu" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi