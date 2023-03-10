29 Ocak 1972’de Tokat’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümüne girdi. 1992 senesinde, okulun 2. yılında Mimar Sinan Üniversitesi konservatuar bölümüne geçiş yaparak İstanbul’a geldi.

1997 yılında, “Otogargara” da küçük bir rol aldı. Otogargara’nın setinde komiklik yaparken aldığı teklifle “Bir Demet Tiyatro” dizisinde rol alma şansı yakaladı. Uzunca bir süre, Zabıta İrfan karakterini canlandırdı. Daha sonra Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın’ın baş rolönünü oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizi de aşçı rolünde oynadı.

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