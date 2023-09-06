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Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da sinema salonlarında ve tüm Türkiye’de çevrim içi olarak gerçekleşecek

Programında yer verdiği tüm filmleri sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor.

Engelsiz Filmler Festivali 2023'ün destekçileri arasında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.