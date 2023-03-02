Deprem bölgesinde yaşayan engellileri hatırlatarak, hazırlanan konteyner, çadır gibi barınma merkezlerinin engelliler için uygun olmadığının vurgulandığı Bildiride; “Söz konusu yıkımdan canını kurtarabilen vatandaşlarımızın ne kadarının bedensel veya ruhsal engelli olarak hayata devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Afetzedelerin çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşama koşullarının zorluğu, aklımıza özel erişim koşullarına ihtiyaç duyan engelli depremzedeleri getirmektedir. Hazırlanan baraka kapılarının genişliğinin veya tuvaletlerinin engelli kullanımına uygun olmaması durumu ortopedikler için, iletişim alt yapısının çökmesi ise işitme ve görme engelliler için hayati önem taşımaktadır” vurgusu yapıldı.

“KAMUYU ENGELLİLER İÇİN ACİLEN GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

İzmir Engelli Dernekleri Birliği, afetten kurtulduktan sonraki aşamada tüm depremzedelere psikolojik destek sağlanması gerektiğini bildirerek, psikolojik desteğin özellikle ruhsal ve zihinsel engelliler için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Deprem bölgesinden İzmir’e misafir olarak gelen engellilere yardımcı olmak için yerel yöneticilerle iş birliği halinde çalıştıklarını anlatan İzmir Engelli Dernekleri Birliği, wc’li sandalye, manuel tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston gibi ayni yardımları ve kalacak yerler ayarladıklarını açıkladı.

Ancak deprem bölgesindeki engelliler için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizen İzmir Engelli Dernekleri Birliği, “Kamu kurum ve kuruluşlarını engellilerin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeler karşısında acilen görevlerini yapmaya davet ediyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi